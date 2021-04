Ecco quali sono i costumi da indossare assolutamente quest’estate per nascondere la pancia, snellire i fianchi ed essere, allo stesso tempo, alla moda e valorizzare i tuoi punti di forza

Si avvicina l’estate e la prova costume ci terrorizza. Tuttavia, dopo mesi e mesi di clausura, l’idea di liberarci dalle oppressioni del periodo Covid, ci elettrizza. Quindi, cosa fare?

Molti dei costumi che ci vengono in mente sono quelli “effetto monaca” o semplicemente l’utilizzo del pareo perenne. Tuttavia, non sappiamo che ci vengono incontro soluzioni che neppure avremmo immaginato. Ebbene, in quest’articolo illustreremo quali sono i “costumi da indossare assolutamente quest’estate per nascondere la pancia, snellire i fianchi ed essere, allo stesso tempo, alla moda e valorizzare i tuoi punti di forza”.

Ci sono dei modelli, che tutt’altro che castigati e pesanti sono invece sexy e trendy. Ma, vediamo con ordine.

Anzitutto, per snellire i fianchi, ci sono i costumi a vita alta, che coprono anche la pancia. Quindi, grazie alla mutandina più alta, avremo la possibilità di nascondere qualche rotolino di troppo e sentirci, comunque, piacevoli e seducenti.

Per snellire e rendere affascinanti, entra in gioco un classico: il costume intero nero. Lo stesso, non deve assolutamente mancare nella nostra valigia delle vacanze estive. Infatti, tra i costumi interi, il nero, è, certamente, quello che in assoluto ha l’effetto di armonizzare e snellire la figura.

Per nascondere i punti critici, ci sono, poi, i costumi con i volant. Essi, rappresentano lo stratagemma ideale per nascondere i punti critici e farci sentire dinamiche. Quindi, a tale scopo, si prestano, stupendamente pepli e rouches, che coprono la pancia e nascondono altri difetti. Tra questi, abbiamo tantissimi modelli che possono piacerci: quelli sgambati, monospalla, a fascia e tanti altri.

Costumi magnifici per un look ideale

Nel proseguire nell’illustrazione, ecco quali sono gli altri costumi “da indossare assolutamente quest’estate per nascondere la pancia, snellire i fianchi ed essere, allo stesso tempo, alla moda e valorizzare i tuoi punti di forza”!

Ebbene, in questa lista non possono mancare i costumi a stampe e floreali. Ideali per nascondere la pancia.

È preferibile, in questo caso, optare per quelli interi a righe verticali, che slanciano. Oppure sui bikini floreali o animalier, semmai a vita alta.

Si apparirà, in tal modo, seducenti, nascondendo allo stesso tempo i piccoli difetti.

Infine, per esaltare i punti di forza, i costumi aperti, cioè quelli con spacchi dietro o avanti. Quindi, in questo caso, a soccorrerci saranno aperture, spacchi, tagli, scoprendo invece di nascondere. Insomma, i costumi più sensuali del momento!

Sicché, se si hanno punti di forza, meglio distogliere l’attenzione sugli stessi, così nascondendo quelli meno piacevoli.

Dunque, via ai costumi interi dalla scollatura a “V” profonda o dai tagli sul seno o ai lati dell’addome. Insomma, se si hanno punti di forza, il consiglio è quello di metterli in evidenza. Diversamente, diamoci ai volant, al classico nero e alla vita alta e lanciamoci appieno nelle vacanze estive!