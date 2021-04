Le piante, in generale, sono sicuramente bellissime da vedere. E questo sia in casa che in un giardino, se abbiamo la fortuna di possederne uno. Ma, nonostante la loro maestosità, ce ne sono alcune che sarebbe meglio evitare per proteggere la nostra salute. Tra queste, oggi ne vogliamo indicare una in particolare, che potrebbe farci correre dei rischi.

Perciò, facciamo attenzione a non avere mai questa pianta comune in casa o in giardino perché può essere altamente tossica!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il Syngonium, la pianta che forse sarebbe meglio evitare

Parliamo oggi di una pianta bellissima da guardare e, soprattutto, davvero facile da accudire. Si tratta del Syngonium, una vera e propria delizia per gli occhi. Purtroppo, come spesso accade, l’abito non fa il monaco. Infatti, questa meravigliosa pianta può essere tossica. E non solo per noi, ma anche per i nostri amici pelosi. Infatti, le sue foglie contengono dei cristalli di ossalato che possono rivelarsi tossici. Quindi dobbiamo davvero tenere gli occhi aperti.

Quali sono i pericoli che si corrono tenendola in casa o in giardino?

I rischi che corriamo, in realtà, non sono pochi. Partiamo dal fatto che, in alcuni casi, il contatto con le foglie o, addirittura, con la linfa di questa pianta può crearci problemi. Tra questi, irritazione della pelle e della gola e gonfiore generale. Inoltre, questa pianta è pericolosa anche per i nostri animali. Infatti, potrebbe causar loro vomito e salivazione eccessiva.

Dunque, ora sappiamo che dobbiamo fare attenzione a non avere mai questa pianta comune in casa o in giardino perché può essere altamente tossica! Però, se proprio non riuscissimo a farne a meno, utilizziamo delle accortezze fondamentali. Prima di tutto, riponiamola in un luogo che i nostri animali non possano raggiungere. E, inoltre, ogni volta che le foglie cadranno, cerchiamo di raccoglierle e buttarle immediatamente. Solo così potremo essere certi di essere al sicuro.

Approfondimento

La pianta per arredare il bagno che assorbe tutta l’umidità e regola la temperatura della stanza