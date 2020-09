Ecco quali sono i cibi che non dovremmo mai far mangiare ai nostri figli.

L’alimentazione dei nostri figli è fondamentale. Per noi, infatti, è importante che crescano sani e forti. E, perché ciò avvenga, è necessario curare la loro dieta. Perciò, alimentazione equilibrata ed esercizio fisico devono essere all’ordine del giorno. Ovviamente, essendo bambini, si può concedere qualche strappo alla regola. Ma deve essere assolutamente sporadico. Quindi, cerchiamo di capire cosa è meglio evitare di comprare al supermercato.

Caramelle e lecca-lecca

Partiamo dal presupposto che caramelle, lecca-lecca e simili contengono altissime quantità di zucchero. E non solo. Al loro interno, possiamo trovare anche gelatina e coloranti artificiali. E nessuna di queste sostanze è salutare per i nostri figli! Ma c’è anche dell’altro. Una ricerca condotta dal Nationwide Children’s Hospital di Columbus, Ohio, ha rivelato dei dati inquietanti. Pare infatti che il consumo di caramelle e gelatine sia tra le prime cause di soffocamento per un bambino. Perciò, attenzione quando date da mangiare ai vostri figli questo tipo di cibo!

Patatine fritte, snack e biscotti

La nutrizionista Federica Ruffolo ci avvisa sui rischi che corrono i nostri figli mangiando patatine fritte, biscotti e snack. Questi alimenti contengono l’acrilammide. Questa sostanza è cancerogena. Dunque, da evitare assolutamente. È contenuta, in minima parte, anche in cereali, cracker e pane croccante.

Il consiglio è quello di concedere un consumo limitato di patatine fritte. E, per quanto riguarda la prima colazione, fare dei biscotti in casa. Oppure, cercare di comprare quelli biologici!

Bevande gassate, the e caffè

Stefano Martelossi, responsabile della Gastroenterologia e Nutrizione Clinica infantile del Burlo Garofolo di Trieste, ci avvisa sul consumo di determinate bevande. Le bibite gassose sono fortemente sconsigliate perché non apportano alcun beneficio nutrizionale. L’unica loro funzione è, purtroppo, quella di favorire l’obesità.

Inoltre, da evitare anche tè e caffè. Il consumo di caffeina nei bambini può avere serie conseguenze sia sul sonno che sull’umore. Queste regole, secondo il medico, sono da seguire soprattutto se si hanno bambini al di sotto dei 3 anni.

Dunque, ecco quali sono i cibi che non dovremmo mai far mangiare ai nostri figli. La loro salute viene prima di tutto!