Oltre ai topi nell’orto ecco come potremmo allontanare le nutrie anche dal giardino legalmente e con queste soluzioni naturali

Chi abita in campagna ma anche chi possiede una casa con giardino in città potrebbe lamentare la presenza di animali infestanti.

I più diffusi sono, sicuramente, topi e talpe ma non sono i soli dal momento che in giardino potrebbero presentarsi anche le nutrie.

Le nutrie sono dei grossi roditori che vivono bene anche zone molto urbanizzate, sono ad esempio presenti a Torino. Infatti, la presenza del fiume Po rende particolarmente appetibili i parchi torinesi per questi mammiferi.

Quando si impadroniscono di un orto o di un giardino questi animali diventano davvero dannosi per le colture e, in generale, per l’agricoltura.

Per questo motivo in molti si chiedono come allontanare, magari anche in maniera naturale, questi roditori dalla proprietà.

Oltre ai topi nell’orto ecco come allontanare le nutrie anche dal giardino legalmente e con queste soluzioni naturali

Le nutrie, a differenza dei tassi, sono animali esclusi dalle norme della protezione della fauna selvatica. Questo è stato disposto dall’art. 7 della l. 221/2015. Una norma che, tra l’altro, spiega anche che per le nutrie sono previsti dei piani di contenimento regionali.

Per procedere ad installare le trappole sarà necessario consultare gli uffici provinciali che potranno dare o meno il permesso.

In ogni caso sarà necessario utilizzare gabbie di dimensioni adeguate alla tipologia di animale. Nel caso delle nutrie la Provincia potrà fornire gabbie di medie dimensioni e contrassegnate da un numero.

Per catturarle sarà sufficiente posizionare delle esche come dei pezzi di frutta tra cui mele, soia o granturco.

Prima di fare qualsiasi mossa, tuttavia, sarà meglio informarsi sui regolamenti provinciali e regionali in materia.

Come allontanarle

In alternativa alle gabbie, oltre ai topi nell’orto ecco altre soluzioni su come potremmo allontanare le nutrie anche dal giardino.

Bisogna sapere, però, che allontanare questi animali dal nostro orto o dal nostro giardino sarà una soluzione temporanea. Le nutrie, nella maggior parte dei casi, tenderanno a tornare nel breve tempo.

Il consiglio più elementare che si può fornire è quello di recintare i quattro lati della proprietà. Infatti, in questo modo si impedirà alle nutrie di intrufolarsi all’interno di orto e giardino.

In caso di appezzamenti di terreno molto ampi sarà, tuttavia, difficile procedere a recintare.

Per questo motivo si potranno utilizzare dispositivi a ultrasuoni che, per un periodo, riusciranno a tenere lontane le nutrie dall’orto.

Sicuramente i metodi per tenerle lontane non riusciranno a risolvere il problema in maniera definitiva. Si tratta comunque di metodi furbi che ci permetteranno di salvare sia il nostro orto che gli animali.