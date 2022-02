Se si è stufi dei soliti piatti e si vuole provare qualcosa di nuovo, non è il caso di andare lontano. Esistono infatti tantissime versioni regionali delle preparazioni più amate della cucina italiana. Abbiamo già visto come preparare delle lasagne diverse dal solito. Oggi andiamo invece alla scoperta dei vincisgrassi, tipico dell’area marchigiana. Dimentichiamo le tipiche lasagne bolognesi con la besciamella, ecco una variante tipica della Regione Marche. Vediamo insieme qual è il procedimento da seguire per prepararle.

Gli ingredienti necessari

Ci serviranno:

una carota di medie dimensioni;

una cipolla bianca di medie dimensioni;

100 ml di brodo vegetale;

100 ml di vino rosso;

200 grammi di polpa di pomodoro;

250 grammi di fogli di lasagne, preferibilmente quelli freschi;

300 grammi di fegatini, preferibilmente di pollo (vanno bene anche di vitello);

300 grammi di polpa di manzo;

alloro fresco q. b.;

300 grammi di Parmigiano Reggiano Dop;

olio extravergine di oliva q. b.;

burro q. b.;

pepe q. b.;

rosmarino fresco q. b.;

sale q. b.

Dimentichiamo le tipiche lasagne bolognesi con la besciamella, ecco una ricetta alternativa altrettanto gustosa e cremosa

Per prima cosa è necessario procedere con una pulitura degli ortaggi. Lavare quindi e rimuovere le parti di scarto della cipolla e della carota. Tritarle finemente con un coltello e metterle a soffriggere in un tegame pieno di olio. Mentre si attende che appassiscano, tritare finemente con il coltello la polpa di manzo e i fegatini di pollo. Salare e pepare le verdure, aggiungendo anche una foglia d’alloro e un rametto di rosmarino lavati.

Aggiungere la carne sminuzzata e rimestare bene per mescolare tutti i sapori. Versare dentro il vino e poi la polpa di pomodoro. Se serve conferire un po’ più di liquidità al composto, basta unire poco alla volta il brodo in cottura. Lasciare andare il tutto a fiamma molto bassa per almeno un’ora fino a che non si sarà addensato. Accendere il forno a 180 gradi. Nel frattempo, cospargere una teglia di burro. Aggiungere due cucchiai di ragù sul fondo e cominciare a comporre gli strati. Se i fogli sono di pasta fresca, inserirli direttamente, se no farli sbollentare un minuto. Se ne avanzano si possono riutilizzare in questi modi. Porre quindi la pasta, il ragù, il Parmigiano fino all’esaurimento degli ingredienti. Poi cospargere la superficie di burro e Parmigiano e infornare per 40 minuti.

