L’autunno porta con sé tanta nostalgia, ma anche novità che potrebbero rendere il nostro anno più avvincente. Con l’arrivo di settembre, infatti, cambiano tante cose. E non si parla solo della routine e del ritorno al lavoro. Durante questo mese, come molti sanno, anche le mode si rivoluzionano e i look si modificano e si evolvono. Per esempio, nel nostro precedente articolo “Procuriamoci subito questo capo perché spaccherà come non mai nell’autunno e nell’inverno 2021 e 2022”, possiamo vedere come alcuni stilisti propongano dei look totalmente nuovi e inusuali. Ma non possiamo fermarci ai vestiti. La nostra intera apparenza potrebbe cambiare, se lo volessimo ovviamente. E, si sa, per trasformare il proprio look si inizia sempre dai capelli.

Ecco quali saranno i capelli che andranno come non mai durante questo autunno

Ci saranno alcune novità per le chiome a settembre. E, ovviamente, se quest’anno vorremo seguire la moda, ci saranno diversi look tra cui scegliere. Tra questi ce n’è uno in particolare, piuttosto conosciuto anche, che si sta evolvendo sempre si più. Si tratta del french balayage, una colorazione di capelli davvero particolare, che rende il look elegante e raffinato. Infatti, si tratta di un tipo di sfumatura che darà l’impressione di essere totalmente naturale, donando alla nostra chioma un tono di semplicità e leggerezza piuttosto interessante. Capire di cosa si tratta è molto semplice, perché basta sapere nell’esattezza cosa farà il parrucchiere se dovessimo scegliere questo look. Inoltre, potremo chiedere ovviamente a un professionista di farci anche capire se effettivamente questo tipo di colorazione potrebbe essere adatta al nostro stile o al colore della nostra carnagione. In questo modo, di certo, non potremo avere alcun tipo di dubbio.

Ecco in cosa consiste il french balayage nel dettaglio e come potremo portarlo per questo autunno 2021 che ci attende

La colorazione del balayage è molto semplice. Si tratta di una schiaritura a mano libera che unisce diversi tipi di colorazione. E il punto principale consiste nell’illuminare alcuni capelli precedentemente schiariti creando alcune sfumature che donano alla chioma una brillantezza semplice. Il tutto sembrerà naturale, quindi anche il nostro look apparirà semplice e raffinato. Dunque, ecco quali saranno i capelli che andranno come non mai durante questo autunno. L’aspetto positivo è sicuramente il fatto che il french balayage si adatta a diversi tipi di colore. Dunque, potremo scegliere di farlo indipendente dalla nostra tonalità naturale. Capelli biondi, rossi o castani saranno certamente la base ideale per abbracciare questo tipo di stile e riusciranno a donare una nuova immagine alla nostra chioma.

Approfondimento

Tutti stanno portando i capelli in questo modo di recente e il motivo è più che evidente