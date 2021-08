La parata di star alla 78° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è iniziata da due giorni con la sfilata in Piazza San Marco e la festa di Dolce & Gabbana all’Arsenale. Oggi finalmente si accendono i riflettori con la cerimonia di apertura, il dinner di gala all’Hotel Excelsior, la festa di Variety sulla terrazza dell’Hotel Danieli. Grande attesa stasera per la sfilata di Chanel al Conservatorio Benedetto Marcello. L’emergenza sanitaria si fa sentire in sala con il distanziamento tra gli spettatori. Ma sul red carpet, anche quello a distanza, sono attese grandissime star. Ecco chi è in arrivo qui al Lido e come vedere le star alla 78° Mostra del Cinema di Venezia con la redazione news di ProiezionidiBorsa.

Il Lido con la 78° Mostra del Cinema prepara la parata di star

Tra i volti più attesi di questa edizione ci sono Timothée Chalamet per il remake di “Dune”, film i cui biglietti sono andati ‘sold out’ in pochi minuti sulla piattaforma di acquisto della Biennale. Di fianco a lui sul red carpet ci saranno altri due bellissimi, la top model Zendaya e Javier Bardem. Che arriverà con la moglie Penélope Cruz, protagonista della pellicola di Pedro Almodovar. Tra le icone di stile Kristen Stewart, Olivia Colman, Kirsten Dunst. E ovviamente Anya Taylor-Joy meglio conosciuta come “La regina di scacchi”.

Cinque film italiani in gara

Il Lido, bellissimo in settembre, con la 78° Mostra del Cinema prepara la parata di star. Ma anche la competizione. Sono cinque i film italiani in gara quest’anno e molti scommettono che Servillo e Sorrentino, insieme o separati, non se ne andranno a mani vuote. Gabriele Mainetti firma “Freaks Out” con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto. Sorrentino dirige “È stata la mano di Dio”, un progetto autobiografico. Mentre i fratelli D’Innocenzo tornano a lavorare con Elio Germano in “America Latina”. Ma al Lido ci saranno anche Valeria Golino, Jasmine Trinca, Alba Rohrwacher e Silvio Orlando. Bellissimo il programma: si comincia con la proiezione di “Per grazia ricevuta”; da domani la gara e i fuori concorso che saranno campioni di incassi. Il direttore della Mostra Alberto Barbera e il Presidente della Biennale Roberto Cicutto sono alle stelle per “il ritorno in forze degli americani, di star e divi prontissimi alla ripartenza”.

Complimenti ai Leoni d’Oro

Grande approvazione dalla critica per i Leoni d’oro alla carriera a Jamie Lee Curtis e Roberto Benigni. Quest’ultimo nei giorni scorsi ha ricevuto anche il Premio Viareggio Rèpaci dalle mani del Presidente Paolo Mieli. La prima diva in gara sullo schermo sarà Penelope Cruz che arriva con due film. Sono “Madres Paralelas” di Pedro Almodovar e “Official Competition”, la commedia spagnola di Gastón Duprat dove recita con Antonio Banderas. Sarà battaglia con Kristen Stewart, impressionante Lady D in “Spencer” di Pablo Larrain e con un progetto britannico tutto al femminile con Olivia Colman e Dakota Johnson, protagoniste di “The Lost Daughter” opera prima dell’attrice Maggie Gyllenhaal.