Sempre più italiani ricevono una diagnosi di celiachia, o scoprono di essere intolleranti al glutine. La celiachia è un’infiammazione cronica dell’intestino tenue e viene diagnosticata da una gastroscopia. Mentre l’intolleranza spesso si manifesta con gonfiore addominale e una difficoltà nel digerire pane e pasta.

Le persone che hanno questi problemi devono astenersi dal consumo di cibi che contengano glutine. Per riportare, così, il proprio intestino ad una condizione di salute e benessere. Evitare il glutine non è difficile come può sembrare, infatti in commercio si trovano numerose alternative di farinacei glutenfree. Prodotti a base di farine di mais, riso oppure da legumi come lenticchie e piselli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non sempre questi prodotti, però, sono gustosi come quelli classici in farina di frumento, ma noi oggi vogliamo parlare di una pasta senza glutine dal sapore unico: questa pasta senza glutine è davvero deliziosa ma in pochi la conoscono.

Una pasta salutare, dietetica e gustosissima

Tra tutti i prodotti senza glutine, il pane e la pasta sono quelli che forse hanno un gusto più diverso in quanto siamo abituati al sapore del grano. Oltre a ciò, è anche vero che il glutine è una proteina necessaria per rendere compatti i prodotti farinacei, quando questa è assente è difficile dare compattezza ai prodotti.

Questi sono i motivi per cui per molte persone pane e pasta senza glutine possono risultare sgradevoli al palato, non abbastanza croccanti e non all’altezza dell’alternativa contenente glutine. Dobbiamo sapere che in realtà esistono dei prodotti senza glutine assolutamente ottimi, a volte addirittura più buoni di quelli classici.

Per esempio, esiste una pasta di altissima qualità che è perfetta per chi è intollerante al glutine e per tutti quelli che vogliano restare leggeri.

Questa pasta senza glutine è davvero deliziosa ma in pochi la conoscono

Stiamo parlando degli spaghetti senza glutine prodotti al 100% da farina di riso e trafilata al bronzo. Questa pasta non è semplicemente prodotta a partire dalla classica farina di riso, ma con la farina di riso integrale e biologica in cui il riso viene privato solo della parte più esterna. In questo modo tutte le sostanze nutritive rimangono presenti nella farina per un gusto e dei principi nutritivi unici. La trafilatura al bronzo, poi, rende questa pasta naturalmente ruvida e perfetta per assorbire il condimento.

Questa pasta è assolutamente perfetta per realizzare le nostre ricette, anche per chi mangia senza glutine.

Approfondimento

Ecco l’alternativa proteica alla pasta sfoglia senza glutine e lievito indicata per la dieta.