Per molti di noi estate significa indubbiamente vacanza, ma le più accanite intenditrici di moda non possono dimenticare che è anche la stagione dei saldi.

A brevissimo, e nello specifico il 2 di luglio, comincerà la maratona più amata nel mondo del fashion: la caccia alle migliori occasioni.

Abbiamo già messo in chiaro quali indumenti e accessori non dovrebbero mancare nel guardaroba dell’estate 2022, ma meglio ricapitolare per andare a colpo sicuro.

Non si può negare, infatti, che nel momento in cui cominciamo a incontrare prezzi scontati del 30, 50 o addirittura del 70% si possa andare in confusione.

Se poi sono cose che ci piacciono, torniamo a casa con mezzo negozio e con il portafoglio più leggero, senza però aver fatto scelte calibrate.

Magari ci ritroviamo con una camicia dello stesso modello in più colori o con quel paio di sneakers in più di cui non avevamo bisogno.

Certo, qualche spesuccia in più come premio per le fatiche lavorative non è vietata ma, per evitare successivi ripensamenti, ecco cosa comprare ai saldi estivi.

Partiamo da un indumento che spesso viene dato per scontato e forse anche un po’ snobbato, ma che in realtà ha un grande potenziale.

Stiamo parlando della canotta bianca: semplice ma non banale, si presta a tantissimi look diversi con gonne e pantaloni di qualunque modello.

E a proposito di gonne, non possiamo non approfittare dei saldi per arricchire la nostra personale collezione di gonne lunghe.

Nello specifico, quelle con taglio ampio e dritto sono il must per il giorno, naturalmente accompagnate da sandali flat.

Per la sera, invece, meglio puntare su gonne con frange, pizzi effetto vedo non vedo o paillettes.

Ecco cosa comprare ai saldi estivi per essere sempre perfette, giovani ed eleganti senza spendere una fortuna

Parlando di pizzi e merletti, impossibile non citare gli abiti o i top crochet, rigorosamente con scollo all’americana.

Se questa tipologia di indumenti non ci rispecchia, possiamo in alternativa sfoggiare degli accessori crochet, come ad esempio il bucket hat.

Rimanendo in tema accessori, vietato lasciarsi sfuggire la borsa a mezzaluna, le cui linee tradizionali sono state rivisitate in versione mini.

Chiudiamo, infine, con un consiglio legato alle calzature, che punta dritto verso i sandali gioiello.

Tra zirconi, pietre colorate e strass nonché tra pelle specchiata oro e argento c’è solo l’imbarazzo della scelta.

