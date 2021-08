Il cibo è una fonte inesauribile di salute ed energia. Per questo, dobbiamo scegliere con cura quello che mangiamo. Certamente dobbiamo aspirare ad una dieta equilibrata, ma ognuno di noi può avere delle necessità particolari. Ad esempio, ecco la vitamina che ci manca se siamo giù di corda e non riusciamo a dormire. Scopriamo di quale si tratta e come rimediare a una sua eventuale carenza.

Una vitamina molto importante

Ci sono alcune vitamine che non si accumulano nel nostro organismo. Per questo, bisogna continuamente reintegrarle con l’alimentazione. Questo è il caso della vitamina di cui parleremo oggi, l’acido folico o vitamina B9. Questa è particolarmente presente nelle verdure a foglia verde, come spinaci, cavolfiori, carciofi e broccoli. La troviamo anche nelle uova, nella frutta fresca, nella frutta secca, nei cereali e nella farina integrale. Gli esperti consigliano di consumare questi alimenti per lo più crudi. Infatti, l’acido folico è molto sensibile alle temperature e la sua quantità può diminuire drasticamente con la cottura. Ognuno di noi dovrebbe consumare 0,2 mg di acido folico al giorno. Consideriamo però che questa quantità aumenta vertiginosamente durante la gravidanza e l’allattamento.

Perché dobbiamo assumere l’acido folico

L’acido folico è responsabile della formazione dell’emoglobina. Questa quindi ha uno stretto legame col nostro apparato cardiovascolare. Infatti, è in grado di contrastare le relative malattie e protegge anche dall’ictus. L’acido folico contribuisce anche a costruire il DNA. Per questo è una vitamina essenziale durante la gravidanza perché protegge lo sviluppo dell’embrione. Capita però che alcuni di noi non assumano o non siano in grado di assorbire l’acido folico. In questi casi, saremmo quindi carenti di questa preziosa vitamina.

Ecco la vitamina che ci manca se siamo giù di corda e non riusciamo a dormire

A volte, alcuni non riescono ad assorbire l’acido folico. Solitamente questo avviene a causa del diabete mellito, abuso d’alcol o celiachia. Poi ovviamente, potremmo proprio non assumerlo in quantità sufficiente. La carenza di acido folico porta all’anemia dal momento che il nostro corpo produce meno globuli rossi. Di conseguenza, potremmo avvertire stanchezza, l’apatia, depressione, insonnia e scarso appetito. Potremmo però anche avere il respiro corto, palpitazioni, ulcere alla bocca e problemi di memoria.

Approfondimento

