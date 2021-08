Salvo i pochi fortunati che possono permettersi di acquistare un’auto senza particolari problemi, normalmente questo genere di acquisti comporta svariate riflessioni. Spesso, infatti, quando si acquista un’auto nuova è necessario ponderare bene la scelta sulla base di diverse considerazioni. La principale fra queste riguarda senza dubbio il budget a disposizione.

In tal senso, i recenti incentivi ed ecobonus statali rappresentano un ottimo aiuto. Il Governo ha infatti recentemente rifinanziato le somme previste per chi acquista un’auto nuova a basse emissioni di CO2.

Così tra gli incentivi statali e le varie offerte delle case automobilistiche, certamente le occasioni non mancano. Spesso però non è affatto semplice districarsi in questa giungla di offerte.

Ecco allora una breve guida utile a capire quali auto acquistare con un budget di circa 15.000 euro.

I prezzi indicati sono quelli di listino. Su questi sarà poi possibile calcolare gli eventuali incentivi statali o approfittare delle offerte delle singole case automobilistiche previste in caso di rottamazione.

Ecco quali auto acquistare con un budget di circa 15.000 Euro

Tra i modelli disponibili segnaliamo:

Dacia Nuova Sandero: prezzi a partire da 9.050 euro per il modello 1.0. SCe Streetway Access che monta un motore 1.000 benzina da 67 CV;

Citroen C1: a partire da 11.650 euro per il modello C1 VTi 72 S&S 5 porte. Anche in questo caso si tratta di un motore 1.000 Benzina da 72 CV;

Hyundai i10: i prezzi partono da 13.050 per il modello 1.0 MPI a 5 porte;

KIA Picanto: la nota casa coreana propone il modello 1.0 DPI 67 CV 5MT a partire da 12.350 euro;

Peugeot 108: il noto marchio francese propone il modello 108 VTi 72 S&S 3 porte a partire da 13.600 euro;

Renault Twingo: per il modello SCe da 65 CV il prezzo parte da 13.750.

Altri modelli da tenere in considerazione

Infine, ecco altri modelli imperdibili:

Fiat Panda Mild Hybrid: lo storico modello della casa torinese monta un motore 1.000 mild hybrid da 70 CV. Il prezzo di listino è di 11.976 euro;

Toyota Aygo 1.0 VVT-i: con soli 3,46 metri di lunghezza questa piccola city car è perfetta per chi ha bisogno della giusta agilità in città. Il modello in questione ha un motore 1.000 a benzina da 72 CV. Il prezzo di listino parte da 10.250 euro;

Dacia Lodgy: modello a 7 posti ideale per chi ha bisogno di un’auto spaziosa. Per il modello Blue dCi da 95 CV il prezzo di listino è di 14.450 euro.

