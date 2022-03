La primavera è il momento del cambiamento e della rinascita, che chiunque può sfruttare per darsi un nuovo look. Il punto di partenza migliore è sempre la chioma, da rinnovare per darle più forma e carattere. Quando si sceglie di fare un nuovo taglio, una delle prime cose che sarebbero da considerare è sicuramente il proprio stile. Tuttavia, ci sono altri elementi da non sottovalutare se si vuole ottenere l’effetto desiderato. L’età, le mode e la forma del viso sono alcuni di questi. Per ringiovanire i lineamenti, ad esempio, si può scegliere un taglio moderno che unisce bob e shag in modo unico. Chi preferisce un taglio lungo che non causi un effetto invecchiante, potrebbe optare per un particolare stile perfetto anche dopo gli anta.

Per scegliere la frangia in base alla forma del viso, infine, si possono seguire alcune semplici regole. In particolare, vediamo cosa dovrebbe preferire chi ha il viso allungato e squadrato.

Ecco quale frangia scegliere per ammorbidire il viso oblungo e squadrato e sembrare più giovane

Chi ha il viso lungo e dalle forme spigolose, dovrebbe scegliere dei tagli che consentano di ammorbidirle. Inoltre, bisognerebbe evitare di allungare ancora di più le forme, scegliendo dei tagli che sfruttino anche le linee orizzontali. Tuttavia, le linee non dovranno essere nette, per evitare di spezzare le forme. In particolare, per quanto riguarda la frangia bisognerebbe preferirne una morbida e sfilacciata, dalla forma irregolare. Un consiglio è anche quello di evitare le frange troppo corte e di sfruttare invece le lunghezze, ma senza linee nette. Una adatta è per esempio quella scalata tenuta lateralmente. Anche un ciuffo laterale molto lungo può creare un’acconciatura perfetta in armonia con questo tipo di viso.

Il taglio perfetto per i lineamenti allungati

Molto bella sui visi allungati è la cosiddetta frangia a tendina. Proprio come una tenda, è separata a metà e cade ai due lati del viso, incorniciandolo. Con questa frangia si può provare anche ad accorciare il taglio. Ecco quale frangia scegliere per ammorbidire il viso spigoloso e dalla forma allungata. Si tratta di diverse possibilità che permettono di valorizzarlo, ammorbidirlo ed esaltarne i punti forti. Infine, non si può tralasciare il colore, che aiuta ulteriormente a ringiovanire. Sempre molto utile allo scopo è la schiaritura, che permette di rendere i capelli luminosi e come baciati dal sole. Oltre al classico balayage, si può provare una nuova tecnica da chiedere al parrucchiere.