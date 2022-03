Sappiamo che la colazione è uno dei pasti più importanti della giornata. Non solo perché ci fornisce le energie necessarie per affrontare la mattina. Ma anche perché è un momento da passare in famiglia o da dedicare a noi stessi. Soprattutto la domenica mattina, quando si ha più tempo a disposizione, possiamo preparare una colazione completa. Ad esempio, preparare queste sfogliatelle furbe ripiene di marmellata. Oppure optare per delle creme golose ma leggere, pronte in pochissimi minuti e perfette da spalmare sulle fette biscottate.

Soltanto 3 semplici ingredienti per preparare queste velocissime creme spalmabili perfette per torte, crostate e fette biscottate

Da mangiare a colazione ma anche per il dessert del dopo pranzo, possiamo preparare delle ottime crostate e torte fatte in casa. Di solito farciamo questi dolci utilizzando la marmellata o la crema pasticcera. La crema, in particolare, è una delle preparazioni più amate. Una farcitura a base di uova che necessita di cottura. Sembra facile da realizzare ma la sua preparazione nasconde delle insidie. Ecco perché nelle prossime righe forniremo le ricette di due creme spalmabili semplici e veloci da realizzare. Perfette per farcire le torte, le crostate, i biscotti e anche da spalmare sulle fette biscottate.

Ingredienti:

200 ml di panna fresca;

200 g di cioccolato al latte;

granella di nocciole q.b.

Procedimento

Iniziamo riducendo in scaglie il cioccolato. Versiamo la panna in un pentolino e portiamola a bollore. Uniamo le scaglie di cioccolato al latte e mescoliamo. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo la granella di nocciole. Lasciamo quindi raffreddare. Una crema perfetta per farcire le torte e da spalmare sulle fette biscottate. Possiamo conservarla in frigo per qualche giorno.

Ecco la ricetta della seconda crema spalmabile

Anche la ricetta della crema spalmabile che stiamo per proporre è davvero semplicissima e veloce da preparare.

Ingredienti:

2 banane mature;

10 g di cacao amaro;

granella di noci q.b.

Iniziamo tagliando a rondelle le banane. Versiamole in un mixer da cucina unendo il cacao amaro e frulliamo poi tutti gli ingredienti. Al termine uniamo la granella di noci e giriamo il composto ottenuto. Anche questa crema molto leggera è perfetta per farcire torte e crostate, ottima anche da spalmare sulle fette biscottate. Possiamo anche aggiungere dello zucchero, oppure qualche scaglia di cioccolato fondente.

Soltanto 3 semplici ingredienti per preparare queste velocissime farciture, perfette per i nostri dolci.