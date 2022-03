Con l’arrivo della primavera molte piante stanno già sbocciando, mostrandoci i loro magnifici fiori. Colori vivaci, sgargianti ma anche eleganti e raffinati. Il nostro giardino è un tripudio di piante che si mostrano in tutta la loro bellezza. Pensiamo alle rose, sempre molto eleganti e con un profumo delicato. Al glicine, una delle piante ornamentali più belle e decorative. Ma ci sono anche le viole, così delicate e dai colori intensi.

Ortensie e azalee

Tra i fiori che sbocciano durante i mesi primaverili dobbiamo assolutamente citare anche le ortensie e le azalee. L’ortensia è una delle piante più coltivate nei nostri giardini. È facilmente riconoscibile grazie alle infiorescenze di forma sferica. Molto delicate e dai colori più o meno intensi. L’ortensia è una pianta molto forte, in grado di adattarsi facilmente ai diversi tipi di clima. Può essere coltivata in giardino o in vaso sul balcone. Anche l’azalea è una pianta acidofila, dai colori sgargianti e dai fiori a forma di trombetta. In primavera ci regala delle fioriture abbondanti e ornamentali. Una pianta che predilige il clima mite e che deve essere necessariamente protetta sia dal caldo che dal freddo.

Per migliorare la crescita di ortensie, azalee e altre acidofile ecco quale materiale aggiungere al terreno per renderlo anche soffice

Sia le ortensie che le azalee sono delle piante acidofile. Rappresentano una particolare specie botanica che, come suggerisce il nome, necessita di un terreno acido, ossia con un pH non inferiore a 6,5. Ma per favorire una fioritura ottimale e abbondante, è necessario unire al terreno anche un materiale fibroso di natura organica. Parliamo della torba, che si forma quando alcuni elementi vegetali vanno in decomposizione. Questa decomposizione avviene in maniera lenta e in luoghi dove c’è assenza di aria.

Utilizzare la torba per le piante acidofile è molto importante, perché aiuta ad abbassare il pH del terreno rendendolo adatto alla coltivazione di questa specie botanica. Inoltre, nutre il suolo e favorisce il ricambio di aria tra le radici. Rende il terreno soffice e garantisce una buona umidità. La torba si vende in tutti i negozi che si occupano di giardinaggio o dai vivaisti. Ne esistono vari tipi, quindi se non sappiamo quale acquistare lasciamo che il personale esperto ci dia una mano. Per migliorare la crescita di ortensie, azalee e poi anche di altre piante, unire la torba al terreno sarebbe molto indicato.

Lettura consigliata

