Il sorriso è il nostro primo biglietto da visita. Per questo motivo dovremmo sempre curarlo e preoccuparci della salute dei denti. E non è soltanto una questione estetica. Avere denti sani è fondamentale sia per il benessere dell’organismo che per il portafogli. Sappiamo bene quanto può essere costoso e doloroso dover ricorrere spesso al dentista. Ma c’è anche un altro fattore che spesso sottovalutiamo e che potrebbe causare danni alla salute orale: l’uso costante di alcuni medicinali. Quindi facciamo grande attenzione a questi comunissimi farmaci perché potrebbero causare notevoli problemi ai denti. Vediamo di cosa si tratta e cosa potrebbe causare l’arrivo di carie, parodontiti e gengiviti. Se siamo in cura con questi medicinali, dobbiamo obbligatoriamente comunicarlo al nostro dentista. “Prevenire è meglio che curare” recitava lo slogan di un celebre dentifricio. E mai come in questo caso è un consiglio appropriato.

Negli ultimi anni è cresciuto notevolmente il numero di persone costrette a ricorrere ai farmaci antidepressivi. E secondo alcune accreditate ricerche scientifiche l’uso costante di questi medicinali potrebbe mettere a rischio la salute orale.

Il pericolo principale è la xerostomia, più comunemente nota come “bocca secca” o “secchezza delle fauci”. Ebbene sembra che l’assunzione di antidepressivi possa essere legata a questa patologia. Un problema che, se non curato nel modo e nei tempi giusti, potrebbe portare alla formazione di carie e all’arrivo di fastidiosissime gengiviti.

Per questo motivo, come abbiamo sottolineato in precedenza, diventa fondamentale comunicare al medico se siamo in cura con questi particolari farmaci. Sarà lui a indicarci come migliorare l’igiene dentale per prevenire l’arrivo di patologie che potrebbero mettere seriamente a rischio la nostra salute.

Gli antidepressivi non sono gli unici farmaci che potrebbero causare problemi ai denti

Purtroppo non sono soltanto gli antidepressivi a rappresentare un potenziale pericolo per i denti. Come confermano alcuni studi pubblicati sul portale del Ministero della Salute, ci sono anche altri medicinali molto comuni che potrebbero influire sulla salute della bocca.

Tra i più diffusi ci sono gli steroidi e le ciclosporine. I primi includono antinfiammatori molto comuni come il cortisone. Le seconde comprendono farmaci spesso usati per la cura di malattie autoimmuni o per alcune infiammazioni agli occhi.

Attenzione anche ai calcio-antagonisti impiegati per trattare molte diffuse patologie cardiovascolari. Potrebbero causare un aumento del volume delle gengive ed esporre i denti a problemi da non sottovalutare.

