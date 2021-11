Chi ha un giardino sa bene cosa significa prendersene cura. Avere un giardino ha dei costi importanti. Le piante devono essere curate, l’acqua per annaffiare il prato ha un prezzo, poi c’è la manutenzione e tantissime altre cifre da inserire nell’equazione. Chi ha un giardino, con del prato, deve avere anche un tosaerba. Ecco allora qual è il miglior tagliaerba da avere in casa tra quello elettrico, a scoppio o a batteria. Perché sì, ce ne sono di vari tipi e se il nostro vecchio tagliaerba è arrivato alla fine, dobbiamo per forza prenderne uno nuovo. Consigliamo di farlo in questo periodo, dato che c’è il Black Friday. In questo modo, i prezzi sono più bassi e c’è la possibilità di portarsi a casa ottimi prodotti a prezzi più bassi, rispetto al prezzo normale di mercato.

Ecco qual è il miglior tagliaerba da avere in casa tra quello elettrico, a scoppio o a batteria

Partiamo con il dire che, in realtà, non c’è un tagliaerba migliore in assoluto. Dipende tutto dall’utilizzo che ne facciamo. Ad esempio, è molto importante capire la grandezza del nostro giardino. Se abbiamo un giardino piccolo, sicuro non serve un tagliaerba a scoppio (benzina). Questi sono troppo grandi, ingombranti e hanno dei costi elevati. Il carburante ha un prezzo alto, soprattutto ora. Certo, se invece abbiamo un giardino molto grande, allora scegliamo quello a benzina. Un aspetto importante da sottolineare è che quello a benzina inquina di più però.

Altra grande differenza, da tenere in conto, è che il tagliaerba a scoppio fa un rumore fastidioso. Se viviamo in delle bifamiliari, non possiamo sicuramente usarlo in certi orari. Quello elettrico e quello a batteria sono silenziosi. Quindi da usare quando vogliamo.

Il tagliaerba a batteria ha un ciclo di durata breve, se puntiamo su quelli economici. Ma anche se acquistiamo quelli più costosi, non andranno mai a equiparare quelli a benzina. Ma anche qui dipende dall’utilizzo.

Il tagliaerba elettrico è sicuramente quello meno inquinante, perché si attacca ad una presa. Quindi non emette CO2 e non ha delle batterie un giorno da smaltire. Il problema è che, essendoci un cavo, non possiamo avere un giardino immenso. Possiamo, certamente, usare dei cavi molto lunghi, ma più il tagliaerba è lontano dalla fonte di energia più cala la tensione. Ovviamente se viviamo al primo piano e abbiamo un giardino che circonda la casa, quello elettrico va più che bene.

