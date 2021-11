Lo scorso mese di agosto, il Ministero della Giustizia ed il Progetto RIPAM avevano pubblicato il bando per 8.171 addetti all’ufficio del processo. I candidati di tutta Italia aspettavano con ansia la pubblicazione delle date d’esame, che è finalmente arrivata il 12 novembre.

La prova scritta, unica per tutti i distretti, si terrà dunque tra il 24 ed il 26 novembre in due sessioni, alle 8.30 ed alle 14.30. Sono tenuti a presentarsi tutti i candidati che hanno inviato regolarmente la domanda entro la data prevista dal bando.

L’avviso, pubblicato sia sul sito del Ministero che sulla pagina RIPAM, riporta una serie di dettagli sulle modalità di svolgimento del concorso. Cominciamo dalle sedi in cui si svolgeranno le prove dislocate sul territorio nazionale da Nord a Sud.

Al via finalmente il concorso per più di 8.000 posti con una sola prova a crocette

La Commissione RIPAM ha individuato le seguenti 9 sedi:

Renda (Calabria), Parco Acquatico di Santa Chiara per i candidati dei distretti di Catanzaro e Reggio Calabria;

Napoli (Campania), Mostra d’Oltremare per i candidati dei distretti di Napoli e Salerno;

Rimini (Emilia Romagna), Fiera di Rimini per i candidati dei distretti di Firenze, Bologna, Venezia e Ancona;

Roma (Lazio), Nuova Fiera di Roma per i candidati dei distretti di Roma, L’Aquila, Campobasso e Perugia;

Torino (Piemonte), Lingotto Fiere per i candidati dei distretti di Torino, Genova, Milano, Brescia, Trieste;

Foggia (Puglia), Fiera di Foggia per i candidati dei distretti di Bari, Lecce e Potenza;

Cagliari (Sardegna), Fiera di Cagliari per i candidati del distretto di Cagliari;

Catania (Sicilia), Palaghiaccio di Catania per i candidati dei distretti di Messina, Catania, Palermo e Caltanissetta;

Siracusa (Sicilia), Centro Fiera del Sud, stessa cosa di Catania.

Esecuzione e dettagli della selezione

La prova consisterà in 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti. Tra queste domande, 20 riguarderanno il diritto pubblico, 17 l’ordinamento giudiziario e 3 la lingua inglese.

A ciascuna risposta giusta si assegnerà un punteggio di 0,75, ad ogni risposta errata inoltre si sottrarrà lo 0,375 e nessun punto a quelle omesse.

La prova si intende superata al raggiungimento di un punteggio pari ad almeno 21/30.

Per accedere dunque all’esame bisognerà presentare il Green Pass, la carta d’identità, la ricevuta della domanda ed il Codice Fiscale. In questi giorni, inoltre, ciascun candidato regolarmente iscritto riceverà via mail una lettera di partecipazione, anch’essa da presentare il giorno dell’esame insieme all’autodichiarazione Covid. È possibile trovare tale autodichiarazione tra gli allegati alle “Istruzioni per i candidati” disponibili al sito del concorso.

Al via finalmente il concorso per più di 8.000 posti con una sola prova a crocette, un’occasione da non lasciarsi scappare.

