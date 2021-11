Come abbiamo visto spesso nei nostri articoli, molti degli alimenti salutari alle volte sono anche meno gustosi. Sembra una strana legge della natura che ciò che non è buono fa davvero bene e ciò che è tanto gustoso, spesso è poco salutare. Ottimi cavoli e asparagi ma potremmo proteggere il fegato e reni con questo alimento che ci dimentichiamo spesso. Giusto per fare un esempio di 2 verdure dal gusto particolare, eppure riconosciute dalla scienza come alleate della nostra salute. Vedremo in questo articolo un altro alimento, che secondo molti studi, come quello allegato, merita l’attenzione dei ricercatori.

La barbabietola e tutti i suoi nutrienti

Se pensiamo che sia difficile far mangiare ai nostri bambini le carote cotte o i cavolfiori, non dimentichiamoci delle barbabietole. Visivamente scioccanti per molti bambini e con quel loro gusto agrodolce, sono spesso un ostacolo difficilmente superabile. Eppure in versione succo e mangiata in maniera tradizionale, la barbabietola sarebbe una delle verdure in assoluto più benefiche. È infatti ricchissima di antiossidanti ed è stata testata più volte nei laboratori per le sue virtù benefiche.

Secondo le tabelle alimentari, la barbabietola è ricca di:

vitamine;

minerali;

antiossidanti;

oligoelementi.

Una delle verdure con il minor apporto di kilocalorie, solo 19, su 100 grammi di prodotto.

Perché gli sportivi amano bere il succo di barbabietola

Molti sportivi amano bere un bicchiere di succo di barbabietola prima o dopo lo sforzo agonistico. Questo perché la barbabietola è un energizzante naturale nemico della stanchezza. Il merito sarebbe nella presenza di buone quantità di ferro e di microelementi che andrebbero ad agire positivamente sui globuli rossi. Come sottolineano però medici e dietologi, data la concentrazione di sostanze zuccherine, i diabetici non dovrebbero consumare le barbabietole con frequenza.

Un centrifugato incredibilmente potente

Se un giorno ci sentiamo particolarmente stanchi e pensiamo di intervenire in maniera naturale, ecco un centrifugato incredibilmente potente. Gli ingredienti sono: melagrana, pompelmo e barbabietola. Così diversi tra di loro, eppure rappresentano una vera e propria miniera di nutrienti. Se ne sono accorte anche le aziende che stanno proponendo adesso dei centrifugati e dei succhi con questi tre ingredienti. Se pensiamo di prenderli già pronti, attenzione però a scegliere prodotti che abbiano il 100% dell’estratto del prodotto naturale.

