D’estate molti di noi cambiano alimentazione, preferiscono cibi freschi e crudi e cercano di evitare cibi pesanti e grassi. In moltissimi d’estate adorano mangiare il gelato, piccolo grande orgoglio del nostro Paese.

Ormai troviamo in commercio ogni tipo di gelato, di ogni gusto e adatti ad ogni allergia ed intolleranza.

Sicuramente il gelato è un cibo fresco e leggero ma dobbiamo fare molta attenzione perché potrebbe essere anche molto grasso e calorico. Per questo oggi vogliamo spiegare qual è il gelato con meno calorie e più sano in assoluto.

Per una merenda senza sensi di colpa né calorie

A differenza di quanto in molti pensano il gelato non è affatto un cibo poco calorico ma anzi può essere uno dei dessert più zuccherini e grassi. Per questo motivo dobbiamo fare molta attenzione quando mangiamo il gelato e dobbiamo sapere quali gusti preferire e che tipo di gelato scegliere.

Sicuramente il gelato più leggero è il sorbetto perché non è prodotto a partire da materie prime animali come il latte e le uova. È sufficiente fare attenzione alla quantità di zucchero presente per capire se effettivamente è leggero o meno.

Con 130 Kcal per 100 grammi di prodotto il sorbetto al limone è il più leggero tra i gelati, perfetto per una pausa rinfrescante ed idratante senza sensi di colpa.

Ecco qual è il gelato con meno calorie e più sano in assoluto

In questo articolo abbiamo spiegato come realizzare uno splendido gelato al tiramisù in casa e senza gelatiera. Se seguiremo questa tecnica potremo preparare infiniti gelati a casa nostra facendo attenzione agli ingredienti e mettendo materie prime più leggere e di qualità rispetto al gelato acquistato.

Per quanto riguarda il gelato cremoso spesso si tratta di un cibo molto calorico ricco di grassi e di carboidrati. Se consideriamo un gelato al cioccolato o alla crema classici questi contengono una quantità di uova e panna tali per cui le calorie potrebbero superare i 250 Kcal ogni 100 grammi.

Se invece scegliamo un gelato al cocco potremo risparmiare molte calorie ma avremo lo stesso gusto piacevole e rinfrescante. Il cocco è un frutto naturalmente grasso e dolce per cui nella preparazione di questo gelato non viene aggiunto molto zucchero, né uova.

Se siamo a dieta e non vogliamo rinunciare al piacere del gelato ora sappiamo quale gusto scegliere.