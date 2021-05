Con i primi caldi in molti di noi iniziano a gustare cibi freschi come macedonie di frutta, gelati o tiramisù molto speciali come abbiamo visto in questa ricetta.

Una cosa che in pochi sanno è che fare un gelato artigianale in casa non è per niente difficile, se seguiamo le indicazioni degli esperti. Se impariamo qualche trucco potremo creare a casa dei gelati gustosissimi da leccarsi i baffi.

Oggi vogliamo parlare della ricetta del sublime gelato al tiramisù pronto in dieci minuti senza gelatiera che farà impazzire tuti quanti.

Un dolce da leccarsi i baffi

Per preparare la nostra ricetta avremo bisogno di:

– 250 g di mascarpone;

– 150 ml di panna fresca;

– 100 g di savoiardi;

– 200 ml di caffè;

– 80 g di zucchero;

– cacao amaro.

Ora che abbiamo gli ingredienti possiamo cominciare. Montiamo la panna e la mescoliamo col mascarpone. Ora possiamo aggiungere il caffè freddo e possiamo lavorare con un a spatola in modo da ottenere un composto omogeneo.

Ora in una teglia possiamo iniziare a disporre i nostri savoiardi proprio come facciamo per un tiramisù classico. Li bagniamo e li disponiamo uno di fianco all’altro.

Ecco la ricetta del sublime gelato al tiramisù pronto in dieci minuti senza gelatiera che farà impazzire tutti quanti

Quando abbiamo finito lo strato possiamo ricoprirli con la crema. Allora facciamo un altro strato di biscotti e aggiungiamo altra crema. Ora possiamo terminare aggiungendo una spolverata di cacao amaro in superficie.

Adesso possiamo coprire la teglia e mettere il nostro preparato in freezer per almeno tre ore.

Un’ora prima di servire il gelato dobbiamo ricordarci di metterlo in frigo in modo che si ammorbidisca. Ora il nostro dolce è pronto, possiamo servirlo e vedremo che resteranno tutti a bocca aperta estasiati per la cremosità e il gusto di questo gelato al tiramisù!