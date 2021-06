L’estate può essere la stagione giusta per rivisitare alcuni piatti classici della tradizione culinaria (qui al link ne esponiamo uno molto particolare). Un restyling utile a portare una ventata di freschezza al menù e riscoprire il piacere della buona tavola.

In questa sede prenderemo in considerazione le penne, un formato di pasta tra i più amati in assoluto. La riproponiamo in alcune versioni insolite e ne stimiamo i costi di preparazione per ipotetiche 3 persone. Di default avremo sempre 1 euro di spesa per 500 gr di penne di buona qualità.

Detto ciò, ecco 3 ricette facili e gustose per cucinare le penne a meno di 5 euro.

Le penne al pesto di rucola

Ecco una valida idea per chi vuole preparare una cena con gli amici e cerca la ricetta suggestiva per stupire gli invitati. Il piatto unisce almeno tre caratteristiche: crea allegria e buon umore, è semplice e originale allo stesso tempo, economico e di facile preparazione.

Gli ingredienti di base del piatto sono semplici e magari già disponibili in frigo e in dispensa.

Oltre alla pasta abbiamo un mazzetto di rucola, due o tre pomodorini gialli, dei pinoli, olio evo, parmigiano grattugiato e sale q.b. Passiamo tutti gli ingredienti in un mixer e mantechiamo la pasta con il pesto ottenuto, finiamo con del parmigiano grattugiato.

In abbinamento a questo piatto consigliamo un Roero Arneis DOCG.

Le penne con caprino e olive denocciolate

Per chi cerca invece una valida alternativa per un pranzo o una cena in famiglia, magari in terrazza o in giardino, ecco un piatto semplice e nutriente. I carboidrati della pasta, la giusta dose di grassi e gusto dati dalle olive e dal formaggio caprino fresco. Possiamo sostituirlo con la ricotta per mantenerci più leggeri e aggiungere una spolverata di granella di nocciole.

Come nel caso precedente, nel piatto troviamo semplicità di preparazione e tanta economicità.

Accanto a questo piatto suggeriamo di accostare un Cinque Terre DOC.

L’ultima delle 3 ricette facili e gustose per cucinare le penne a meno di 5 euro

La 3ª alternativa che proponiamo sono le penne con zucchine e speck, adatto per chi cerca un piatto non troppo pesante. Le zucchine oltretutto sono nel pieno della loro stagione. Quindi si tratta di un piatto perfetto per rispettare la stagionalità degli ingredienti e le esigenze di portafoglio.

Alla base della pietanza troviamo le zucchine, lo speck a cubetti, una spolverata di parmigiano e 1 cipolla.

Dunque, ingredienti di facile reperimento all’interno di una ricetta di altrettanta facile preparazione. Servirà al massimo mezz’ora tra tempo di preparazione e quello di cottura. Infine i costi: oltre a 1 euro di pasta stimiamo altri 2 per lo speck e altri 2 esagerati per parmigiano fresco, cipolla e un filo d’olio evo a crudo.

Infine il calice di vino: uno Chardonnay DOC fresco e profumato è perfetto in abbinamento a questo piatto.

