L’acqua micellare la conoscono tutti: infatti se amiamo l’acqua micellare sul viso, per i capelli potremmo anche usare questo prodotto simile e che si basa sullo stesso principio. I miracoli dell’acqua micellare sul viso li conosciamo bene. Questa viene usata sia per rimuovere il trucco, ma anche semplicemente per detergere il viso, dato che pulisce in profondità. Usare questo detergente mattina e sera, infatti, significa rimuovere tutte le impurità e lo smog della città.

Stiamo parlando dello shampoo micellare. Questo prodotto si basa sullo stesso principio dell’acqua micellare. Questa tipologia di shampoo utilizza la stessa tecnologia che si trova nell’acqua micellare: ovvero le micelle, queste sono delle particolari particelle che attirano a sé sporco e impurità. Tramite questo procedimento, infatti, la pulizia del capello è molto più profonda. Quindi lo shampoo micellare funziona come una calamita per smog, sudore, sporco e sebo in eccesso del cuoio capelluto. È molto usato infatti da coloro che hanno un cuoio capelluto molto delicato, perché non aggredisce la cute. E se si lavano molto spesso i capelli questo shampoo risulta perfetto.

Per chi è indicato lo shampoo micellare

Lo shampoo micellare può essere usato da alcune persone, infatti non è consigliato proprio a tutte o tutti. Va bene per chi ha la cute debole, per chi ha la cute grassa e produce molto sebo. Quindi per tutti coloro che hanno ad esempio i capelli molto lisci e molti fini. Si usa come uno shampoo normale, quindi si applica prima sulla cute, massaggiandola e poi sulle lunghezze. Quindi chi ha i capelli lisci, fini, grassi può usarlo. Ma può usarlo anche chi ha i capelli tinti, questo perché non opacizza il colore.

Per chi non è indicato questo tipo di shampoo

Non è indicato, invece, per tutti coloro che hanno i capelli ricci o mossi. Non tanto perché questo prodotto andrà a seccarli, perché in realtà non secca i capelli. Ma perché i capelli ricci o mossi hanno bisogno di molta idratazione. Idratazione che questo shampoo non porta in più. Quindi chi ha i capelli ricci o mossi e usa questo shampoo potrebbe ritrovarsi con capelli crespi e non idratati come invece dovrebbero essere.

Ma se si rientra nella descrizione per chi è indicato, allora non ci saranno problemi. Perché lo shampoo micellare è una vera bomba per pulire i capelli.

