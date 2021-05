Non si amano veramente le rose e i fiori se almeno una volta nella vita non si è stati in questo piccolo borgo. Spesso nemmeno ci rendiamo conto di quanti fantastici luoghi esistano al mondo di cui ignoriamo l’esistenza. Ed è quindi arrivato il momento di dare voce anche a questi piccoli borghi sparsi nel mondo. Perché meritano veramente di essere visitati, questo nello specifico, soprattutto se si amano le rose. E dunque ecco perché tutti gli amanti delle rose vanno a visitare questo piccolo borgo vicino al mare.

Un borgo, un ruscello e le rose

Sembra di entrare in un quadro di qualche pittore francese impressionista, e invece è realtà. Stiamo parlando di un piccolissimo borgo in Francia, attraversato da un dolce fiume. Veules si trova sulla Costa d’Alabastro a 180 chilometri da Parigi, ma la sua unicità non è data solo da questa magnifica scogliera, infatti il nome completo di questo borgo è Veules-les-Roses, Il Paese delle Rose.

Un luogo immobile. Infatti qui sarà possibile assaporare gli odori di un tempo. Si potranno vedere le vecchie case in legno tipiche della Normandia, le ville sul mare, i cottage e, dato che il nome non è casuale, si potranno ammirare tantissime tipologie di rose sparse per tutto il borgo che sono più delle case.

Questo borgo è perfetto perché si entrerà in una piccola bolla dove però si ha tutto: il mare, la campagna, le notti romantiche, il cibo delizioso e il profumo delle rose in fiore. Si può pensare ad un posto solo per coppie che vogliono passare un po’ di tempo da soli. In realtà è un luogo anche per famiglie perché ci sono moltissime attività all’aperto per i ragazzi. Come ad esempio giochi in spiaggia, escursioni, tennis, pesca, ristoranti e negozi. Dunque ecco perché tutti gli amanti delle rose vanno a visitare questo piccolo borgo vicino al mare, perché oltre le rose c’è molto altro.

