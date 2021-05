Località di mare amatissima, questa piccola isola con un borgo bellissimo è il posto perfetto in cui rilassarsi e vivere una vacanza da sogno con spiagge e cale mozzafiato. Non si sta parlando di grandi e famose isole come la Sardegna o la Sicilia con le sue naturali bellezze, o le isole minori vicine, ma di una piccola isola nel centro Italia.

Infatti quest’isola fa parte del comune di Latina, che si trova proprio nella Regione Lazio e offre ai suoi turisti non solo del mare bellissimo, ma anche un borgo che rimarrà impresso nelle mente per sempre. Un borgo veramente incontaminato che ha il sapore dell’Italia.

Questa piccola isola con un borgo bellissimo è il posto perfetto in cui rilassarsi e vivere una vacanza da sogno

L’isola di Ponza fa parte dell’arcipelago delle Isole Ponziane assieme alle isole minori di Palmarola, Gavi e Zannone. L’Isola ha una grande storia perché fu disabitata fino al 1700. In seguito fu usata dal Regime Fascista come luogo d’esilio, luogo che accolse poi nel 1943 Mussolini stesso.

Ponza, con il tempo diventa meta turistica ed esce dall’immaginario comune di isola dell’esilio. Le spiagge, gli scogli e il blu del mare rendono Ponza un’isola veramente magica da visitare. Di notte si può passeggiare sotto le stelle, fare una passeggiata nel borgo e cenare in qualche ristorantino italiano per assaporare il pesce fresco appena pescato.

L’Isola si può dividere in una zona più turistica e in una invece ancora un po’ selvaggia. Ad esempio il Borgo di Santa Maria è una luogo con un piccolo porto e se si prosegue si arriva nella zona Le Forna, una terra selvaggia e libera. Questi piccoli terreni vanno assolutamente visitati per vivere a pieno l’esperienza naturalistica di questa magnifica isola. Una piccola isola con un borgo bellissimo che regalerà un’esperienza unica di vacanza.

Approfondimento

Una spiaggia da mille e una notte poco conosciuta qui in Italia con un mare cristallino e una sabbia dorata.