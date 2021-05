Il melone, unitamente all’anguria, è uno dei frutti più amati dell’estate. Ha poche calorie, è ricco di sostanze utili, come il potassio, ed è ottimo anche per favorire l’abbronzatura. In pochi, però, sanno che non servono campi ed enormi distese di terra per coltivarlo. Possiamo farlo anche in vaso. E sembra incredibile ma se impariamo questi trucchetti potremo avere splendidi e dolcissimi meloni anche sul terrazzo di casa.

Scegliamo bene il terriccio e il vaso

Coltivare il melone in vaso è molto semplice ma richiede cura quotidiana. Per iniziare abbiamo due opzioni. La prima è quella di piantare qualche seme e conservare le piante che durante la germinazione sono cresciute meglio. In alternativa possiamo acquistare una piantina già pronta.

Mettiamo i semi o la pianta nel vaso soltanto da maggio in poi. Il melone richiede temperature notturne mai inferiori ai 15 gradi.

A questo punto scegliamo un vaso profondo 40-50 cm e riempiamolo con il terriccio. Sul fondo metteremo una base di argilla espansa e sopra un terreno poco acido e con del letame maturo.

Piantiamo il melone e aspettiamo qualche giorno. Possiamo iniziare a curarlo.

Sembra incredibile ma se impariamo questi trucchetti potremo avere splendidi e dolcissimi meloni anche sul terrazzo di casa: la gestione quotidiana

Pochi giorni dopo la semina, o il trapianto se abbiamo scelto di usare una piantina, inizierà la crescita. Togliamo subito l’apice della pianta e teniamo attaccate soltanto quattro foglie. Facendo così eviteremo che crescano altre piante e aumenteremo la produzione di frutti.

Adesso possiamo iniziare ad annaffiare. Facciamo attenzione. Il melone ha bisogno di molta acqua ma dobbiamo sempre evitare i ristagni. Soprattutto se il frutto si è già formato.

E se vogliamo essere sicuri che il melone abbia un sapore molto dolce separiamo i frutti quando non sono ancora maturi lasciandone uno per ramo. Aspettiamo un paio di mesi e saremo pronti a godere dei risultati del nostro lavoro.

Per capire quando possiamo cogliere i frutti ci basterà aguzzare l’olfatto. Al massimo del loro splendore i meloni rilasciano un odore inconfondibile.