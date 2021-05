Non è un mistero che la colazione sia uno dei pasti più importanti della giornata. Deve essere leggera, ma allo stesso tempo nutriente, golosa ma non pesante. Le soluzioni sono innumerevoli, ma nella semplicità sta quella migliore. D’estate soprattutto, quando c’è una vasta scelta di frutta fresca. Perciò ecco perché tutti dovrebbero prendere questa gustosa e sana abitudine per una colazione 100% vegetale.

Frullati di frutta completamente vegetali

Una delle preparazioni più salutari, facili e veloci è questa.

Serve soltanto della frutta fresca mista e una bottiglia di latte vegetale, particolarmente indicati sono il latte di mandorla e il latte di nocciola.

Mettere tutto nel frullatore, fino ad ottenere una consistenza spumosa.

Il risultato è davvero eccezionale. Oltretutto permette di restare più leggeri, non contenendo derivati animali, come latte o uova. Bere un frullato del genere e un caffè è la migliore colazione che si possa fare, soprattutto durante l’estate, quando si deve restare leggeri, bevendo e mangiando cose rinfrescanti.

Oltretutto è un modo alternativo di mangiare la frutta, che come si sa bene, più se ne consuma, meglio è.

Questi frullati piacciono a tutti, bambini specialmente. Sì, perché il latte di nocciola o di mandorla danno un sapore davvero goloso al frullato, forse più del latte vaccino comunemente usato.

Ecco perché tutti dovrebbero prendere questa gustosa e sana abitudine per una colazione 100% vegetale

Il consiglio principale è quello di tenere la frutta in frigo, così il frullato che ne risulterà sarà bello fresco. Per quanto riguarda queste nuove bevande, i vari tipi di latte vegetale, c’è da dire che sono davvero dei prodotti fantastici. Innanzitutto, sono molto buoni, danno la stessa soddisfazione del latte, ma sono più saporiti e molto più digeribili. La calda stagione è il momento perfetto per bere un bel bicchiere di latte di mandorla, con un due cubetti di ghiaccio magari.