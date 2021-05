Quando pensiamo a goderci una vacanza in una delle tante isole del Mar Mediterraneo il primo pensiero va sempre alla Sicilia o alla Sardegna. Se poi vogliamo spostarci fuori dall’Italia pensiamo a Cipro, a Malta, o alle bellissime isolette della Grecia come Mykonos o Santorini. Ma nel mar Mediterraneo esiste un’isola che in pochi conoscono meta ideale e perfetta per trascorrere le vacanze tra mare cristallino e montagne avventurose senza spendere un patrimonio.

Stiamo parlando della Corsica. Non molti sanno che è la quarta isola del mar Mediterraneo per superficie, dopo la Sicilia, la Sardegna e Cipro. È un’isola francese molto simile alla Sardegna per conformità geologica ma molto meno popolata. Si può raggiungere facilmente in aereo, ha quattro aeroporti internazionali: Bastia, Ajaccio, Calvi e Figari.

Un’isola che in pochi conoscono ma che è perfetta per trascorrere le vacanze tra mare cristallino e montagne avventurose senza spendere un patrimonio

La Corsica è una meta dalle mille risorse. È un’isola che lascia senza fiato per la varietà di ambienti e paesaggi diversi racchiusi al suo interno. Spiagge cristalline e montagne mozzafiato la rendono versatile e adatta a qualsiasi turista, dalle famiglie ai viaggiatori solitari e avventurosi. La Corsica è divisa in due distretti: l’Alta Corsica e la Corsica del Sud. Ognuno di loro presenta diverse caratteristiche geografiche e culturali. Immancabile una visita alla capitale Ajaccio, luogo di nascita di Napoleone Bonaparte e sede del parlamento regionale. Le coste sono caratterizzate da spiagge dalle acque cristalline e zone protette per il loro interesse naturalistico.

Parchi e aree protette

Gran parte del territorio della Corsica è occupato dal Parco Naturale Regionale della Corsica. Questa è un’area protetta dove è possibile praticare tantissime attività, tra cui escursionismo, mountain bike o semplici passeggiate. In Corsica inoltre esistono due aree riconosciute come Patrimonio culturale dall’UNESCO: la Riserva Naturale di Scandola e i Calanchi di Piana. Nella riserva è possibile avvistare una ricca varietà di fauna tra cui gli splendidi delfini. I Calanchi di Piana invece stupiscono per la loro bellezza paesaggistica. Sono ricchi di guglie, falesie e fiordi di granito rosso.