Ecco perché spopola quest’ombretto che regala uno sguardo magnetico sia a occhi chiari che scuri

Qualcuno definisce glaciale quest’ultima tendenza in fatto di trucco. Il motivo è piuttosto semplice: l’ombretto ice blu rende lo sguardo semplicemente ipnotico e da vere regine delle nevi. Le più fortunate possono già avere in palette uno di questi ombretti bello e pronto. In ogni caso, realizzarlo unendo 2 o più colori che tutte hanno certamente nella trousse non è impossibile.

Quindi, ecco perché spopola quest’ombretto che regala uno sguardo magnetico sia a chi ha occhi chiari che scuri. Ma, soprattutto, ecco come realizzare questo trucco richiestissimo e perfetto per l’inverno 2021- 2022.

Quando il giusto make up apre lo sguardo e lo ringiovanisce

Non bisogna mai sottovalutare l’importanza del trucco occhi per togliere qualche anno di troppo al viso. Per esempio, ecco come truccare gli occhi marroni o verdi anche a 50 anni per ringiovanire lo sguardo. Conoscere le giuste tecniche fa davvero la differenza e risolve un gran numero di problemi. Sempre con il trucco, è possibile rimediare anche a occhi a palla, ravvicinati, cadenti o troppo distanti.

Nel caso di questo make up, non solo troveremo il trucco perfetto per le feste, ma riusciremo anche ad aprire lo sguardo e renderlo giovane. La vera particolarità è che questo colore così cangiante sta benissimo tanto su occhi azzurri che castani.

L’ice blu make up è una perfetta fusione abbastanza fredda di azzurro e di una punta di blu. Per ottenere, però, l’effetto proprio del ghiaccio bisognerà realizzare uno smokey eyes stratificando più colori diversi. Bisognerà usare un azzurro brillantinato che restituisce quasi l’effetto “bagnato” dei rossetti.

Non occorre usare, invece, tonalità troppo cupe. Rispolveriamo tutti gli ombretti azzurri e bianco perla presenti in palette. Chi non ama un trucco occhi troppo appariscente può optare per un solo eyeliner di questo colore.

In tutti gli altri casi, via libera a eyeliner nero e tantissimo mascara. Riguardo all’applicazione su tutta la palpebra o meno bisognerà sempre seguire la forma del proprio occhio. Insomma, l’unica regola è quella di far brillare gli occhi, stratificando colori diversi e ricreando l’effetto del ghiaccio. L’unicità è quello che davvero contraddistingue questo make up.

Labbra carnose senza sbavature di rossetto per chi usa questi 10 trucchetti per metterlo alla perfezione e farlo durare di più.