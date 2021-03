Chi ha detto che l’alluminio serve solo a coprire gli oggetti in cucina. In realtà ha mille usi ed alcuni di questi sono veramente geniali. Quindi ecco perché si mette una pallina di alluminio nell’asciugatrice, potrà sembrare strano, ma è estremamente utile.

In passato sempre sulle colonne di ProiezionidiBorsa avevamo visto l’utilizzo dell’alluminio all’interno della lavastoviglie. Infatti, per non avere le posate con le macchie, basta inserire due palline di alluminio e il gioco è fatto. Queste si possono inserire anche in lavatrice rendendo così i capi morbidi. Ma non solo, perché si possono inserire anche nell’asciugatrice.

L’asciugatrice

L’asciugatrice è un oggetto ancora abbastanza raro in Italia. I panni si stendono ancora all’aria aperta. Negli altri paesi invece è oggetto amatissimo senza il quale, apparentemente, è difficile vivere.

L’asciugatrice è molto comoda perché invece di stendere i panni al sole, questi si inseriscono in una specie di lavatrice che, invece di lavare, asciuga. Essendo un elettrodomestico abbastanza grande per averlo in casa c’è bisogno di spazio, e non tutti ovviamente lo hanno. Ma chi possiede un’asciugatrice dovrebbe provare a mettere due palline di alluminio dentro.

Ecco perché si mette una pallina di alluminio nell’asciugatrice

I motivi sono due e sono abbastanza facili e chiari. Il primo è che continua un pochino il lavoro che è iniziato con la lavatrice. In questo modo si mantengono i vestiti morbidi anche nell’asciugatrice.

Il secondo motivo è legato invece alla stiratura. Mettendo una o due palline di alluminio grandi più o meno quanto una pallina da tennis nel cestello, una volta terminata l’asciugatura, sarà possibile notare come i vestiti siano più distesi. Infatti con delle palline di alluminio sarà più facile stirare i capi asciutti. Ma non solo stirare, perché ad esempio se inserite quando si devono asciugare le lenzuola queste non si aggroviglieranno.

In commercio esistono delle palline realizzate proprio per questo, però ci sono anche delle soluzioni fai da te che vanno bene.

