La lavastoviglie sarà pulita al 100% quando facciamo anche questo piccolo procedimento. Non basta infatti fare un lavaggio a vuoto, serve anche un po’ d’olio di gomito. Spesso si pensa che per lavare la lavastoviglie sia sufficiente un lavaggio a vuoto con aceto o altri prodotti e il gioco è fatto. Ma non è proprio così.

Quando si fa il lavaggio a vuoto quello che si pulisce è il cestello. Ma se si apre lo sportello ai lati si noterà ancora tutto il calcare residuo. Se non sono mai stati lavati potrebbero essere anche di un colore marroncino. Questo perché la lavastoviglie non riesce a pulire anche i bordi. La stessa cosa vale quando si vuole lavare la lavatrice. È difficile rimuovere lo sporco presente dentro la gomma con il semplice lavaggio a vuoto. Sarà necessario pulire quella zona a mano. Ecco, stessa cosa vale con i lati dello sportello della lavastoviglie. Per intenderci meglio: dove si trovano i pulsanti di accensione e programmazione.

La lavastoviglie sarà pulita al 100% quando facciamo anche questo piccolo procedimento

Quindi va bene fare il lavaggio a vuoto, ma poi sarà necessario anche rimuovere il calcare sui lati. Come fare? È veramente semplice. Basta preparare una miscela di alcuni prodotti e il gioco è fatto. Prendere un contenitore di plastica vecchio e inserire due cucchiai di acido citrico e dell’acqua demineralizzata (quella che si usa per il ferro da stiro).

Poi prendere una spugnetta e versarci sopra un po’ di questo liquido. Ora con la parte verde della spugna andare a grattare via il calcare dai lati. Una volta fatto ciò, bagnare la spugna e passare sui lati la parte spugnosa.

Per avere infine un effetto brillante prendere un panno e asciugare i bordi in modo da rimuovere ogni residuo possibile di prodotto. Ora la lavastoviglie sarà completamente pulita. Sarà pulito il cestello, ma anche i bordi che spesso uno si dimentica di pulire.

