Secondo gli esperti all’interno di un water di casa stazionerebbero qualcosa come 1 milione di batteri. Cifre davvero impressionanti che dovrebbero farci capire l’importanza anche semplicemente della chiusura della tazza dopo ogni uso. Potrebbe comunque sembrare strano dato il livello incredibile di presenze, eppure, rispetto ad altri luoghi, il water non sarebbe un mezzo di trasmissione delle malattie. Parliamo ovviamente del bagno di casa nostra e non di quello pubblico. Ecco perché sempre più persone starebbero gettando nel water questi 3 alimenti con effetti eccezionali proprio per l’igienizzazione di casa.

Una curiosa ricerca inglese degli anni scorsi

Un paio d’anni fa uscì alla ribalta delle cronache una ricerca inglese che analizzava i potenziali pericoli dei bagni pubblici. La maggior parte di noi preferisce non utilizzarli, a meno che non ci sia un’urgenza impellente. Secondo questa ricerca britannica, sulle tavolette dei water pubblici, ospedali compresi, sarebbero stati trovati dei batteri addirittura resistenti agli antibiotici. Per completezza di informazione, dobbiamo però dire che questi batteri sarebbero presenti a causa delle feci rimaste nei water. Ovviamente, nessuno di noi utilizzerebbe un WC in queste condizioni.

Tante diverse tipologie di prodotti

Sono davvero tanti i prodotti igienizzanti per il nostro water attualmente in commercio. Profumati e colorati, contengono però molte sostanze chimiche. E tante persone preferirebbero ancora alternarli ai prodotti naturali.

Ecco perché sempre più persone starebbero gettando nel water questi 3 alimenti con effetti eccezionali

Potremmo definirlo un vero e proprio trio delle meraviglie, questo mix di prodotti naturali nella pulizia del nostro bagno che si affianca ai prodotti industriali:

aceto bianco;

succo di limone;

sale.

Tre condimenti che utilizziamo normalmente in cucina, ma che svolgerebbero, ognuno di essi, una propria funzione nella pulizia del water. Vediamo come.

Ognuno con la sua funzione detergente

L’aceto bianco avrebbe il compito di rimuovere le macchie che si formano all’interno del water. Unitamente a quegli antiestetici depositi di calcare che rendono la tazza scura e particolarmente brutta a vedersi. Ecco allora che dovremmo versare dell’aceto nella tazza, lasciandolo agire per tutta la notte.

Il succo di limone, utilizzato da solo, o anche assieme ai nostri due ingredienti suggeriti, potrebbe rivelarsi la soluzione ecologica per sbiancare il water. Grazie ai suoi acidi, il limone infatti andrebbe ad agire direttamente contro le striature gialle presenti nella tazza. Senza considerare il suo elevato potere disinfettante.

Potrebbe sembrare un’azione davvero strana, ma gettare il sale nel water avrebbe un doppio effetto. Tanti anni fa quando esistevano i famosi bagni comuni, sui pianerottoli dei condomini, era un sistema utilizzato dalle nostre nonne. Gettare il sale nella tazza servirebbe sia a disinfettare che a combattere i depositi di calcare nell’acqua.

Preme ricordare che si tratta di rimedi naturali che non vanno in alcun modo a sostituirsi ai prodotti specifici indicati per la pulizia del nostro water.

Approfondimento

