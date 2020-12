Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le patate rappresentano il piatto povero per eccellenza, presenti in tutte le cucine del mondo possono rivelarsi delle ottime basi per piatti deliziosi. Infatti, le patate possono essere degli ottimi contorni o secondi piatti.

Nel periodo natalizio si consiglia di utilizzare questo alimento come contorno tra una portata e l’altra. O per un secondo piatto leggero.

Ecco come cucinare le patate per un contorno sfizioso perfetto per il pranzo di Natale in un’insalata di patate, guanciale e radicchio deliziosa.

Gli ingredienti

Di seguito, ecco la lista degli ingredienti:

a) 700 grammi di patate;

b) 300 grammi di radicchio;

c) 250 grammi di guanciale;

d) senape;

e) olio evo;

f) sale, quanto basta;

g) pepe, quanto basta.

La preparazione

Prima di dare il via alla preparazione di questo delizioso contorno di patate, radicchio e guanciale bisognerà lavare le patate e il radicchio.

Le patate andranno, poi, immerse in acqua fredda e portate a bollitura fino a che non saranno morbide. Successivamente dovranno essere sbucciate e tagliate in pezzi grandi.

Il guanciale dovrà, poi, essere tagliato in strisce sottili che andranno cotte in una padella antiaderente fino a diventare croccanti.

Mentre il guanciale cuoce ci si potrà occupare del radicchio che andrà tagliato in strisce sottili. Dovrà, poi, essere messo a cuocere per alcuni minuti insieme al guanciale.

Occupandoci, poi, della senape che dovrà essere amalgamata con olio evo e succo di limone per dare vita alla salsa che sarà, successivamente, utilizzata sull’insalata.

In una ciotola, poi, andranno uniti insieme il radicchio, il guanciale e le patate a cubetti. E il tutto andrà ricoperto con la salsa a base di senape.

A questo punto, il contorno sfizioso, perfetto per il pranzo di Natale, è pronto per essere servito in tavola. Sarà perfetto sia caldo che freddo.

Al posto del guanciale acquistato dal macellaio potranno essere utilizzati la pancetta o il guanciale a cubetti, il prosciutto cotto o lo speck.

Per quanto riguarda la conservazione, potrà essere conservato per un paio di giorni in frigorifero.

Ecco spiegato, dunque, come cucinare le patate per un contorno sfizioso perfetto per il pranzo di Natale. Per un’altra ricetta che vede come protagoniste le patate si consiglia la lettura di questo articolo.