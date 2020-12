Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tenere in ordine la propria casa ha più importanza di quanto si pensi. Vivere in un ambiente ordinato è un fattore fondamentale per il benessere di una persona. Viene ribadito da molti psicologi come l’ordine fisico rispecchi quello mentale. In parole povere, eliminare le fonti di sporcizia dalla propria camera, o dalla propria abitazione in generale, ci aiuta a stare bene. È proprio per questo che in molti sono costantemente alla ricerca di consigli e di metodi che aiutino ad occuparsi facilmente della manutenzione di casa.

Le cause dell’umidità

Tenere un ambiente pulito e accogliente infatti non è proprio un gioco da ragazzi. Gli inconvenienti che possono insorgere sono tanti, e saperli affrontare con prontezza non è sempre facile. Da un elettrodomestico che si rompe ad un bucato che non viene come dovrebbe, la lista è lunga. Tra tutti, un fattore che rende la vita di molti difficile è la comparsa dell’umidità in casa.

Dal non far circolare l’aria abbastanza al mettere ad asciugare i vestiti nel posto sbagliato, le cause per cui l’umidità si forma all’interno dell’abitazione possono essere tante. Oltre al fatto che risulta veramente fastidiosa, non bisogna scordarsi che un eccesso di umidità è un pericolo per la nostra salute. Dal soffitto all’armadio, i luoghi in cui si può manifestare sono molti. In questo articolo ci occupiamo di quest’ultimo. Ecco dunque come eliminare l’umidità nell’armadio con questo semplice trucco.

Il carbone attivo

Per quanto ci si possa scoraggiare nel momento in cui si scopre una fonte di umidità all’interno dell’armadio, è utile sapere che la soluzione è semplice e veloce. Rimuovere la macchia effettiva è estremamente immediato. Dal sale grosso al bicarbonato, le soluzioni possono essere diverse. Ciò che invece può essere più difficile da eliminare è l’odore.

Andiamo dunque a spiegare come fare. Una volta eliminata la fonte, ovvero la macchia, si consiglia di mettere in un recipiente del carbone attivo. Questo materiale è in grado di assorbire tutti gli odori, compresi quelli più intensi, e lo fa nel giro di poche ore. Dopo mezza giornata infatti, già si potranno notare i risultati. Provare per credere. Ecco dunque come eliminare l’umidità nell’armadio con questo semplice trucco.