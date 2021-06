È con l’arrivo dell’estate che dobbiamo prestare molta più attenzione alla nostra salute di quanto solitamente ne riponiamo. Abbiamo già visto come la causa dei colpi di sole non sia solo un’eccessiva esposizione alla luce, ma anche le errate abitudini alimentari. Data una certa somiglianza nei sintomi potremmo però confondere le reali cause di spossatezza, giramenti di testa, nausea e vertigini. Ecco perché se ci sentiamo stanchi d’estate dovremmo controllare la pressione. Prenderci cura di noi stessi non è solo una scusa per godersi l’estate, ma un dovere verso il nostro organismo.

Se soffriamo spesso di giramenti di testa, stordimento e nausea, potremmo essere afflitti da questa condizione comune. Il motivo del perché l’ipotensione, o pressione bassa, si presenta più d’estate che negli altri periodi dell’anno è il caldo. Infatti, quest’ultimo porta alla dilatazione dei vasi sanguini che di conseguenza abbassa la pressione sanguina. Per prevenire questo disturbo dobbiamo far fronte alla nostra alimentazione oltre che ad alcune patologie di cui potremmo essere afflitti.

Le cause

Fra le cause più comuni dell’abbassamento della pressione vi sono sudorazione eccessiva, disidratazione, carenza di vitamina B12, ciclo mestruale, gravidanza e diabete. Da non sottovalutare, poi, l’utilizzo di alcuni farmaci che producono effetti indesiderati se abbinati all’esposizione solare.

I rimedi

Abbiamo visto come gran parte delle cause indicate deriva da abitudini errate o dimenticanze. Pertanto, se soffriamo spesso di pressione bassa potremmo trarre beneficio seguendo regolarmente alcuni semplici consigli.

Una dieta bilanciata e distribuita

In generale, ma soprattutto durante le ore calde, una giusta idratazione non deve mai mancare. Bere acqua regolarmente è uno fra i principali consigli da seguire per prevenire l’ipotensione.

Seguire una dieta bilanciata e distribuita in piccole porzioni durante la giornata è la seconda attenzione. Durante la digestione il battito cardiaco aumenta, aumentando di conseguenza la pressione. Mangiare piccoli pasti regolarmente è di fondamentale aiuto per prevenire l’ipotensione, specie se ricchi di vitamina B-12, acido folico e ferro.

Il sale non è un nemico se usato con moderazione

L’ultimo consiglio è quello di integrare le giuste quantità di sodio durante i pasti. Contrariamente a quanto alcuni potrebbero pensare, mangiare cibi a basso contenuto di sale non è d’aiuto per coloro che soffrono di pressione bassa. Cambiare questa abitudine, ma sempre con una certa moderazione, potrebbe essere di supporto nel mantenere equilibrati i valori.