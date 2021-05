Non sempre è possibile consumare in giornata i cibi che prepariamo, per questo motivo siamo sempre alla ricerca di metodi per poter conservarli al meglio.

Esistono tantissimi consigli su come conservare la verdura, come ad esempio il prezzemolo e le carote. Esistono tante linee guida che ci consigliano quali siano i rimedi migliori per prolungare la bontà e il sapore di determinati cibi.

Non sempre però applichiamo le giuste accortezze, quindi niente di strano se ci si ritrova con del cibo maleodorante che non può più essere consumato.

Tutti i cibi se ben conservati possono essere poi cucinati più in là nel tempo, questo può essere il caso del pangrattato.

Questo ingrediente è spesso utilizzato in cucina, non solo per impanare la carne ma anche per preparare i peperoni ripieni o per condire la pasta.

Questi sono i modi adeguati e semplici per conservare il pangrattato così da mantenerlo a lungo senza cattivi odori o fastidiosi insetti.

Erba aromatica

Sappiamo bene che il pangrattato è uno di quegli ingredienti che non possiamo consumare in un solo giorno. A meno che non sia in piccole quantità o addirittura ci si industri a cucinare dei piatti solo a base di questo. Questo è uno dei motivi per cui è giusto sapere quali sono i modi adeguati per conservarlo così da prolungare la sua conservazione.

Il primo modo semplice e adeguato che consigliamo è l’utilizzo di una foglia di alloro. Dopo aver acquistato o fatto in casa il nostro pangrattato, riponiamolo in un barattolo di vetro e mettiamo una foglia di questa erba aromatica. Questa aiuta ad evitare la formazione di muffe e allontana anche i fastidiosi insetti.

Alcuni addirittura tritano l’alloro così da dare al pangrattato un sapore unico, ricordiamo anche che questo in modo viene eliminato anche il cattivo odore.

Congelare il pangrattato

Questa soluzione è consigliata solo se abbiamo intenzione di consumare il pangrattato entro poche settimane. Possiamo congelarlo, riponendolo in sacchetti specifici che utilizziamo per congelare gli alimenti. Questo permetterà di evitare la formazione di umidità, si conserverà a lungo ed eviterà la formazione di insetti.

