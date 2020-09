Dolce, colorata e saporita: la zucca è proprio la regina dell’autunno. Se hai deciso di portarla in tavola hai avuto un’ottima idea, visto che è ricca di proprietà nutritive. Ma scommettiamo che hai anche commesso un errore? Ecco perché non dovresti buttare la buccia della zucca!

Quali benefici si perdono

Butteresti via un terzo della frutta e della verdura che compri? Ovviamente no. Ebbene, sappi che è proprio ciò che stai facendo se butti via la buccia della zucca. Infatti, il cosiddetto scarto della zucca, fra semi e buccia, costituisce circa il 35% di questo ortaggio.

Eppure la buccia della zucca è non solo perfettamente commestibile, ma anche ricca di proprietà nutritive. Contiene infatti tutti i nutrienti di cui è ricca anche la polpa, ovvero:

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

a) fibre;

b) minerali (soprattutto fosforo, potassio, calcio, zinco, selenio e magnesio);

c) vitamine (betacarotene, vitamina C, vitamina B).

Ma non solo: studi scientifici hanno dimostrato che la buccia della zucca ha proprietà antibiotiche. Mangiarla può quindi aiutarti a combattere funghi e batteri. Ecco perché non dovresti buttare via la buccia della zucca!

Come preparare la buccia della zucca

Ora non hai più alcuna intenzione di buttare via la buccia della zucca. Ti starai però chiedendo: ma come la preparo? Esistono molte gustose ricette che puoi preparare usando la buccia. Ricordati però che, essendo più dura rispetto alla polpa, richiede tempi di cottura più lunghi. Se hai poca pazienza, puoi optare per varietà caratterizzate da una buccia più morbida, come Delica e Okkaido.

Ecco qualche spunto per utilizzare le bucce:

a) arricchisci il classico minestrone o passata di verdure con la buccia di zucca;

b) cuoci la zucca intera o a spicchi in forno, senza privarla della buccia;

c) per preparare un contorno, puoi far bollire le bucce per mezz’ora, poi metterle in forno a 200° per 20 minuti;

d) taglia la buccia a scaglie sottili, falle bollire e passale in forno con olio d’oliva per ottenere delle sfiziose e salutari chips.

Prova queste ricette e il tuo organismo, il tuo portafoglio e l’ambiente ti ringrazieranno! E se l’idea di non buttare la buccia della zucca ti ha convinto, scopri anche come potresti utilizzare i ciuffi delle carote.