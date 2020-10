La mattina ti svegli con i capelli sporchi perché la sera prima non avevi voglia di lavarli? Quindi decidi di dargli una semplice sciacquata? Grande errore, o ti fai la doccia con shampoo e balsamo, oppure è meglio lasciar perdere. Quante volte vi è capitato di farlo? Il pensiero che uno fa è quello di usare l’acqua per lavarli, ma dovete sapere che non funziona. Anzia peggiora la situazione. Potranno anche sembrare puliti all’inizio, ma in realtà il cuoio capelluto continua ad essere sporco. Ecco perché non devi lavare i capelli la mattina, ma devi usare il borotalco.

Il borotalco

Dovete sapere che il borotalco ha tantissimi utilizzi. Lo si usa spesso quando a cena ci sporchiamo i vestiti. Infatti è fantastico sulle macchie d’olio, o per qualsiasi altra macchia. Clicca qui se sei curioso di scoprire i vari passaggi. Il ruolo che ha il borotalco è proprio quello di assorbire le macchie, in questo caso liquide. Funziona un po’ allo stesso modo sui nostri capelli, in pratica assorbe lo sporco e lo spazza via.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco perché non devi lavare i capelli la mattina, ma devi usare il borotalco

Vediamo ora dunque qual è il giusto procedimento. Vi svegliate la mattina con i capelli sporchi e volete lavarli sono con acqua? Alt, fermi tutti. Prendi invece un po’ di borotalco e inizia a metterlo sulla cute. Lascialo in posa per circa 2 minuti e poi con un pettine o spazzola, a seconda dello strumento che preferite, rimuovete il prodotto. In questo modo i vostri capelli saranno puliti per la giornata. Appena però tornate a casa, lavateli subito. Non potete utilizzare il borotalco come sostituto di shampoo e balsamo. Se non volete usare questo prodotto, in commercio esistono tantissimi prodotti chiamati “shampoo secco” che hanno la stessa funzione. Vi puliscono i capelli evitando di farli sembrare sporchi e unti.