Come evitare le macchie di sudore sotto le ascelle? Ecco alcuni rimedi. Estate, mare e caldo. Ma quello vero, che ti fa sudare anche da fermo. E tu ti chiedi come sia possibile. Ma purtroppo è possibile. E quindi iniziamo a sudare: schiena, fronte e ascelle. Le ascelle sono la parte più soggetta a sudorazione. Ed è anche brutto presentarsi magari al primo appuntamento con le famose ascelle ‘pezzate’. Come evitare quindi questa sgradevole situazione e avere delle ascelle perfette anche durante l’estate?

La prima cosa da fare per contrastare il sudore sotto le ascelle è avere un’adeguata igiene personale. L’igiene, infatti, aiuta a mantenere la situazione sotto controllo, evitando la formazione di quell’odore acre e sgradevole tipico del sudore. Bisogna sempre lavarsi dopo ogni attività fisica. Se si rende necessario, è consigliato lavare le ascelle con acqua e sapone delicato anche più volte al giorno. Dopo aver lavato bene la zona, è bene applicare un deodorante a lunga durata o antitraspirante, che aiuti a contrastare l’eccessiva sudorazione e il suo odore. I deodoranti a base di cloruro di alluminio sono quelli più adatti a tale scopo. Una valida alternativa è il borotalco. Reperibile in farmacia o nei supermercati, va applicato sulle ascelle asciutte dopo essersi lavati e assorbirà tutto il sudore in eccesso.

Un’adeguata igiene personale prevede anche di indossare abiti sempre puliti. Se si soffre di abbondante sudore sotto le ascelle, conviene prediligere abiti in cotone o fibre naturali rispetto a quelli sintetici. Questo genere di abiti aiuterà la pelle a traspirare. Depilare le ascelle eliminando i peli superflui è un altro modo efficace di contrastare la sudorazione sotto le ascelle. I peli di questa zona, infatti, causano una maggiore sudorazione e intrappolano i batteri che causano il cattivo odore, amplificandone la portata.