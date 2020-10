Natale non è ancora arrivato e Amazon già si prepara a farci i regali! Durante la pandemia ci siamo tutti affidati ai suoi servizi per acquistare comodamente dal nostro divano. Il vantaggio di ricevere i prodotti direttamente a casa ha favorito l’aumento dello shopping online. E Amazon, in occasione del suo 10° compleanno, ha deciso di ripagarci dandoci la possibilità di vincere ben 10 mila euro in buoni regalo Amazon! Esatto, abbiamo proprio detto 10 mila!

Ecco come vincere fino a 10 mila euro in Buoni Regalo Amazon

Per poter partecipare non va fatto niente di particolare, basta essere clienti e acquistare! Geniale, no?

Prima di tutto va effettuato un ordine di almeno 30€ o superiore, tra la mezzanotte del 19 ottobre e le ore 23:59 del 15 novembre. I prodotti devono essere venduti e spediti da Amazon, mi raccomando! E devono essere prodotti che richiedono la consegna fisica. Sono esclusi quindi ebook, app, musica, buoni regalo. Gli ordini devono essere spediti solo in Italia. Mentre gli ordini annullati prima dell’estrazione non sono idonei.

Per ogni ordine idoneo riceverete un codice univoco per partecipare all’estrazione dei buoni. E indovinate un po’? Se siete clienti Amazon Prime ne riceverete ben due per ordine! Il limite degli ordini che potete fare per partecipare all’iniziativa è di 10.

I codici, assegnati in modo casuale, saranno inviati per email il 19 novembre, tutti in una sola email se avete effettuato più ordini idonei. L’email ovviamente è quella collegata al vostro account Amazon.

Ho fatto i miei acquisti e ora?

Bisogna aspettare il giorno del decimo compleanno di Amazon! Ebbene sì, il 23 novembre verranno estratti i codici vincenti! A partire dal 24 novembre e entro l’8 dicembre i vincitori riceveranno un’email in cui verrà comunicata la vincita. Quindi controllate la posta in arrivo! Avrete solo 30 giorni dalla comunicazione per accettare e richiedere il premio. I codici vincenti saranno anche pubblicati sul sito di Amazon, nella pagina dedicata. E entro il 23 gennaio 2021 riceverete il vostro buono regalo digitale per email!

Quali sono i premi?

a) 1° premio: due buoni regalo da 5.000€ l’uno, per un valore di 10 mila euro!

b) 2° premio: 10 buoni da 1.000€ l’uno.

c) 3° premio: 100 buoni da 100€ l’uno.

Per il primo premio verrà estratto solo un codice. Mentre per il secondo saranno 10 i codici vincenti e per il terzo ben 100. Insomma, ce n’è per tutti!

Amazon si riconferma attenta nel soddisfare i suoi clienti. Ma non solo, lo sapevi che il fondatore e CEO Jeff Bezos è molto impegnato nel sociale? Ha perfino aperto una scuola materna!

Ecco come vincere fino a 10 mila euro in buoni regalo Amazon! Non mi resta che augurarvi buona fortuna e buono shopping!