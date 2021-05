La candela è un oggetto prezioso che conferisce all’ambiente un’atmosfera magica. Non a caso è molto utilizzato dagli innamorati per fare delle sorprese facendo trovare petali di rose rosse e candele accese ovunque. Donano alle stanze calore e profumo, mentre a noi donano emozioni e suggestioni.

In questo articolo vedremo come realizzare delle candele davvero uniche che tutti ci invidieranno. Ecco quali sono le semplici mosse per creare delle meravigliose candele di design moderne e chic senza spendere un euro.

La creatività è il segreto per delle candele speciali

Armiamoci di inventiva e creatività per realizzare delle candele con il metodo fai da te.

Prendiamo dei bicchieri di vetro tipo flûtes, o quelli adatti per il vino, o per l’acqua e così via. Aggiungiamo delle pietre, anche colorate, delle perle, delle conchiglie, dei ciottoli del mare fino a metà bicchiere. Versiamo dell’acqua fino ad arrivare quasi al bordo e aggiungiamo un po’ di colorante alimentare di qualsiasi colore si voglia. Alla fine tagliamo dei dischetti di platica, presi magari da una bottiglia, e facciamo un piccolo taglio partendo dal bordo fino al centro del dischetto. Ci incastoniamo un filo di cotone che fungerà da stoppino. Ultimiamo la creazione appoggiando nell’acqua colorata del bicchiere il dischetto e aggiungendo un po’ di olio da cucina per dare un tocco sbrilluccicante.

Un frullato con la panna che illumina

Un’altra bellissima idea consiste nel creare delle candele a forma di frullato con panna. Vediamo nel dettaglio. Mettiamo a scaldare dell’acqua e aggiungiamo un colore a cera di colore rosso o fuxia. Mescoliamo e non appena appare un colore acceso e liquido lo versiamo nel classico bicchiere di vetro lungo da frullato. Lasciamo raffreddare e, con l’aiuto di uno stuzzicadenti, facciamo un foro al centro. Nel frattempo scaldiamo la stessa cera di prima e aggiungiamo un altro colore a cera bianco e mescoliamo. Ovviamente cambierà leggermente colore. Lo versiamo in una ciotola e aspettiamo soli 5 minuti. Con una forchetta modelliamo la cera fino ad ottenere un impasto grumoso e quasi secco. Ne prendiamo un po’ da parte e lo cospargiamo di cera bianca grattugiata facendo un foro al centro. Lo mettiamo dentro al bicchiere ed ecco creata una candela originale che sembra un frullato con panna.

