La chiusura di maggio potrebbe spingere le azioni Fincantieri in area 2 euro oltre i massimi storici. Grazie a una straordinaria performance nell’ultima seduta del mese, infatti, le quotazioni del titolo hanno permesso di rompere al rialzo livelli di resistenza molto importanti dando il via a un rialzo che potrebbe a un raddoppio degli attuali valori delle quotazioni.

Che il titolo Fincantieri fosse sul punto di esplodere al rialzo era già stato evidenziato nel report di marzo quando scrivevamo Con la chiusura di marzo le azioni Fincantieri potrebbero triplicare il loro valore. Purtroppo la chiusura di aprile non aveva confermato il segnale rialzista che, invece, ha trovato la sua consacrazione con la chiusura di maggio. Le quotazioni, infatti, si sono allontanate in maniera decisa dal livello spartiacque 0,658 euro che rappresenta il primo ostacolo lungo il percorso rialzista sul time frame mensile, mostrato in figura dalle linee tratteggiate. Si sono, quindi, creati i presupposti per un’accelerazione rialzista che ha come obiettivo ultimo area 2 euro circa.

Un obiettivo rialzista così ambizioso trova conferma nella stima del fair value che, con il metodo del discounted cash flow, risulta essere circa 2,4 euro. Un’altra prova a supporto dei rialzisti viene dalla valutazione basata sui multipli del fatturato. Il titolo è valutato a 0.35 volte il suo fatturato del 2021, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 15% circa.

La chiusura di maggio potrebbe spingere le azioni Fincantieri in area 2 euro oltre i massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Fincantieri (MIL:FCT) ha chiuso la seduta del 2 giugno a quota 0,8235 euro in rialzo del 5,11% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile