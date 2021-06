Ecco ogni quanto tempo si devono assolutamente cambiare alcuni oggetti che usiamo tutti i giorni per non incorrere in problemi di salute

In questo articolo faremo una carrellata di alcuni oggetti di utilizzo quotidiano. La maggior parte di questi oggetti sono diretti all’igiene e alle pulizie, quindi è importante cambiarli con frequenza.

Ecco esattamente ogni quanto tempo si devono assolutamente cambiare alcuni oggetti che usiamo tutti i giorni per non incorrere in problemi di salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Prodotti per l’igiene dentale

Ogni quanto va cambiato lo spazzolino da denti

La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia suggerisce di cambiare lo spazzolino ogni due o tre mesi. Le setole si usurano ancor prima di vederle rovinate e questo diminuisce l’efficacia nella rimozione della placca. Inoltre potrebbero lesionare le gengive.

Ogni quanto sostituire le testine dello spazzolino elettrico

Le tempistiche sono le medesime più o meno degli spazzolini. L’American Dental Association consiglia una durata fra i tre e i quattro mesi.

Ogni quanto cambiare lo scovolino interdentale

Lo scovolino è uno strumento importantissimo per gli interstizi dentali e va assolutamente cambiato ogni dieci giorni.

Prodotti per la barba

Ogni quanto sostituire il rasoio

Un rasoio usa e getta dura massimo otto rasature. In ogni caso non superare mai le 10 rasature perché come chiariscono le aziende produttrici e il magazine britannico Metro, la lama si smussa poco a poco.

Di conseguenza si preme maggiormente sulla pelle e possiamo creare delle lesioni o tagli. Occorre comunque controllare, anche prima delle otto rasature, se il rasoio presenti della ruggine dei residui fra le lame che non riusciamo a togliere. In questo caso sbarazziamocene ancor prima degli otto utilizzi.

Naturalmente il medesimo discorso vale anche per i rasoi femminili.

Prodotti per il make up

Ogni quanto cambiare la beauty blender

La famosa spugnetta per il trucco ha una data di scadenza e una durata di tre mesi. Il pericolo è proprio quello di portare sul viso migliaia di batteri, dando un valido aiuto all’acne che farà faville.

Inoltre, è assolutamente consigliato lavarla ad ogni utilizzo con il sapone liquido per le mani e lasciarla asciugare all’aria aperta.

Prodotti per la pulizia della casa

Ogni quanto sostituire il mocio

Secondo molte imprese di pulizie e disinfezione italiane, un mocio non può oltrepassare i due mesi di vita e occorre lavarlo in lavatrice a 60° almeno ogni due lavaggi del pavimento. Così come gli stracci e i panni in cotone, questi attrezzi per pulire si rivelano un vero covo di batteri. Dobbiamo fare attenzione a non portare noi per primi lo sporco sui pavimenti.

Ogni quanto sostituire lo scopino del wc

Per quanto facciamo una corretta manutenzione con candeggina, ogni tanto lo scopino del water deve essere sostituito. Almeno ogni sei mesi dobbiamo cambiarlo. Questo è l’autorevole parere di Henry Paterson, direttore operativo di Housekeep, un motore di ricerca inglese dedicato agli esperti ed imprese di pulizie.

Se abbiamo una linea di arredo bagno, non è necessario cambiare il portascopino con tutti gli accessori.

Basta staccare la parte in plastica bianca con le setole e acquistare un ricambio. Ricordiamoci che va gettato nel rifiuto secco.

Ecco, quindi, ogni quanto tempo si devono assolutamente cambiare alcuni oggetti che usiamo tutti i giorni per non incorrere in problemi di salute.