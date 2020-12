Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci sono degli oli naturali che hanno dei benefici infiniti per il corpo umano e per l’organismo. Bisogna solo conoscerne le proprietà e sfruttarli al massimo. Ed ecco da cosa nasce questo articolo. Infatti, c’è un olio in particolare, poco conosciuto, che ha dei benefici incredibili. Si tratta dell’olio di rosa mosqueta, ricco di acidi grassi, antiossidanti e vitamine. E a sostenere tutta la sua incredibile potenza è anche la scienza!

Dunque, ecco perché nessuno farà mai più a meno di quest’olio grazie a tutti i suoi benefici sull’organismo!

Le formidabili proprietà dell’olio di rosa mosqueta spiegate dalla scienza

Uno studio conferma le formidabili proprietà dell’olio di rosa mosqueta. Una ricerca pubblicata sull’European Journal of Clinical Nutrition, infatti, ne esalta le infinite qualità. E lo fa portando i dati di un esperimento molto interessante. I ricercatori hanno portato avanti uno studio su 31 volontari che soffrivano di obesità. Ad alcuni di questi, è stata fatta bere una bevanda con rosa mosqueta, mentre ad altri è stata data una bevanda placebo. I risultati parlano chiaro. Dopo sei settimane, coloro che avevano bevuto la bevanda con rosa mosqueta mostravano degli evidenti miglioramenti riguardanti i rischi di malattie cardiache, mostrando dei livelli più consoni di pressione sanguigna e colesterolo. Dunque, si tratta di un olio che, secondo i ricercatori, potrebbe aiutare a prevenire le malattie cardiache in soggetti a rischio.

Ma i benefici non sono finiti

L’olio di rosa di mosqueta, però, è utilizzato da anni anche per rimedi naturali. Infatti, secondo le nonne, sembra che fosse ottimo per aumentare il volume e la lucentezza dei capelli. E inoltre, potrebbe diminuire la dimensione di alcune fastidiose cicatrici. Ma non solo. Pare che spalmarne un po’ sul viso possa prevenire la secchezza della pelle. Inoltre, secondo uno studio condotto in Danimarca, nell’Ospedale Frederiskber, quest’olio allevierebbe il dolore di chi soffre di artrosi.

Dunque, ecco perché nessuno farà mai più a meno di quest’olio grazie a tutti i suoi benefici sull’organismo!

