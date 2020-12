Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale si avvicina e vogliamo dunque proporre un’idea per un antipasto per le feste facile e veloce ma di grande effetto: i cannoli di sfoglia salati con crema di tonno.

Chiaramente, per il ripieno ognuno potrà sbizzarrirsi come preferisce, ma noi suggeriamo di provare questa variante perché si ottiene antipasto buonissimo e molto veloce da realizzare.

Vediamo dunque di cosa c’è bisogno per preparare un antipasto per le feste facile e veloce ma di grande effetto.

Gli ingredienti sono:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

8 capperi;

160 gr di tonno all’olio di oliva;

200 gr di ricotta fresca;

2 filetti di alici;

2 cucchiai di maionese;

sale quanto basta.

Per la decorazione:

semi di sesamo;

1 tuorlo d’uovo;

2 cucchiai di latte;

olio.

Passiamo alla preparazione

Si comincia con il creare dei piccoli cilindri, arrotolando un doppio strato di carta d’argento. Le cucine dei cuochi provetti dispongono degli appositi cilindri in acciaio. Che si adoperino quelli fai da te o quelli da chef si dovrà spennellare con l’olio la parte esterna dei cilindri. Stendere quindi il rotolo di pasta sfoglia e tagliare delle strisce della larghezza di circa 1 centimetro.

Suggeriamo di tagliare il lato corto per ottenere dei mini cannoli ideali per un aperitivo; utilizzare invece quello lungo per creare un antipasto. Avvolgere quindi ogni cilindro con una striscia di sfoglia in modo che la pasta si sovrapponga solo alla fine e dando una forma a spirale. Spennellare poi con il tuorlo e il latte e cospargere la superficie con i semi di sesamo. Infornare a 200 gradi per pochi minuti, il tempo che diventino dorati. Lasciare dunque raffreddare.

Nel mentre versare in un frullatore la ricotta, il tonno sgocciolato, le acciughe, i capperi e la maionese. Frullare qualche secondo. Gli ingredienti devono essere amalgamati ma non diventare liquidi. Dunque regolare la sapidità. Quando i cannoli sono freddi, sformarli e riempirli con la crema al tonno. Suggeriamo di inserire la farcitura poco prima di servire, per non far perdere la croccantezza alla sfoglia.

Ecco dunque svelata la ricetta di un antipasto per le feste facile e veloce ma di grande effetto, buon appetito.