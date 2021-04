Il frigo alle volte può davvero essere il nostro migliore amico. L’idea di tenere i cibi a basse temperature per conservarli meglio non è di certo nuova. Basti pensare che nel passato le persone andavano a comprare cubi di ghiaccio da mettere nelle cantine.

In questo modo, riuscivano a raffreddare ancora di più gli ambienti e conservare ancora meglio i cibi. Per noi, italiani del presente, la situazione è davvero molto più facile. Ci basta avere un frigo e una presa di corrente elettrica. E fa tutto lui.

L’unico nostro problema è quello di sapere cosa metterci dentro. Da anni, ormai, ci hanno sensibilizzato a comprare prodotti di stagione, ortaggi e frutta. In primavera, e specialmente ad aprile, c’è però un ingrediente che in pochi comprano ma che è sano e buono. Infatti, ecco perché moltissime persone stanno mettendo questa pianta in frigo.

Crescione inglese o crescione dei giardini

Stiamo parlando del crescione inglese, una pianta che era già apprezzata addirittura dai persiani. Infatti, questo grande popolo pensava che fosse ottima per lo sviluppo e la crescita dei bambini.

Anche i nostri antenati Romani la usavano praticamente tutti i giorni. Non tanto per i bambini però: pensavano, infatti, che il crescione fosse un potente afrodisiaco. Le idee, come si sa, sono dure a morire e in tutta Europa si è continuato a pensare questa cosa fino al secolo scorso.

Proprietà

Naturalmente, il crescione è una pianta che sprigiona ottimi sapori. Acido e piccante allo stesso tempo, il crescione è una delle piante più aromatiche che esistano. Gli esperti dicono che è una pianta ricchissima di vitamina C e di molti sali minerali come magnesio, calcio, zolfo e ferro. Aiuta a disintossicarsi e a combattere la ritenzione idrica.

In Italia è molto conosciuto in Romagna, dove viene spesso servito in insalate, piadine e alcuni antipasti. Provare per credere! Ecco perché moltissime persone stanno mettendo questa pianta in frigo.