Con l’arrivo del Covid 19 abbiamo dovuto cambiare moltissime nostre abitudini. Addio a feste, cene, aperitivi o anche solo a qualche passeggiata con gli amici.

Siamo entrati in un mondo che non prevede né socialità né serenità. I giornali e i telegiornali, forse per spingerci a seguire alla lettera le disposizioni governative, ci ricordano ogni giorno il numero dei contagiati, le terapie intensive piene e i morti

Ci sembra di vivere in un mondo con il senso di colpa, un mondo davvero ostile. Forse, però, con tutte queste notizie negative possiamo trovare qualcosa di buono. Infatti, mai più naso che cola e occhi rossi per allergie con questa soluzione incredibile.

Effetti della mascherina

Stiamo parlando della mascherina. Quando parliamo di mascherina, ci riferiamo a quella chirurgica o alla FFP2, non tanto a quelle di stoffa che non si capisce perché siano ancora permesse. Ci siamo dovuti abituare a portarle praticamente dappertutto, a cambiarle con costanza. All’inizio erano obbligatorie solo nei luoghi chiusi, mentre ora anche all’aperto.

Solo chi fa sport si salva, ma in molti hanno comunque scelto di indossarla.

Quando parliamo di allergie o di malattie dell’apparato respiratorio, come l’asma, la mascherina intuitivamente può farci pensare di respirare peggio. L’Istituto Superiore di Sanita ha però chiarito quanto segue.

Le persone affette da questo genere di malattie non corrono alcun rischio in più se indossano la mascherina. Anzi, sembra proprio il contrario.

La mascherina sembra riuscire a filtrare anche alcuni pollini, con conseguente sollievo per i pazienti affetti da asma. In altre parole, la mascherina può anche essere una protezione tra noi e l’aria carica di pollini. Quindi, ecco un invito in più ad indossare la mascherina e a proteggerci.

Nella speranza che questo incubo collettivo finisca molto presto. Mai più naso che cola e occhi rossi per allergie con questa soluzione incredibile. Infine, se vogliamo godere di buona salute e ci piace camminare, l’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce di seguire questo consiglio.