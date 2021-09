L’orchidea è una delle piante più belle ed eleganti in assoluto. Durante il cambio di stagione, le temperature che mutano e si raffreddano potrebbero causare delle sofferenze alla nostra pianta. Per questo avrà bisogno di alcuni aiuti da parte nostra per rimanere forte e in salute. Abbiamo già visto quanto sia facile far morire un’orchidea a causa di questo errore che commettono quasi tutti.

Oggi, invece, capiremo come tenerla in salute con questi piccoli trucchetti molto utili e facili da mettere in pratica. In più scopriremo i grandi benefici della cannella se utilizzata in alcuni punti specifici della nostra orchidea. Partiamo subito.

Ecco perché molti stanno spargendo la cannella sulle orchidee più un segreto per renderle bellissime

Il passaggio da una stagione all’altra può provocare diverse difficoltà alle nostre piante. Le temperature cambiano, e le piante possono entrare in uno stato di sofferenza che potrebbe causarne anche la morte. I problemi potrebbero arrivare anche per l’orto, spesso attaccato a settembre da malattie pericolose che possiamo contrastare in questo modo.

L’orchidea, invece, è una pianta che, tendenzialmente, tutti posizionano all’interno della propria casa e che avrà bisogno di cure speciali in questo periodo dell’anno. Tra le prime cose da fare ci sarà la cura delle radici aeree.

Una parte molto delicata

Le radici aeree sono molto delicate e, quando cambiano le temperature, potrebbero seccarsi e inaridirsi. In questo caso dovremo eseguire un taglio netto in corrispondenza della parte secca, utilizzando delle cesoie disinfettate.

Questo discorso vale anche per qualsiasi altro palco floreale, o ramo, ormai secco. Ed è qui che entra in gioco la nostra spezia profumata e colorata. Prendiamo un po’ di cannella e distribuiamola sul taglio che abbiamo appena creato.

In pochi lo sanno ma la cannella è una spezia dalle proprietà davvero portentosa. È antibatterica e inibisce lo sviluppo di microbi e funghi. Quando tagliamo via parti secche dalle nostre piante, utilizziamola come cicatrizzante sulle “ferite”. In questo modo andremo a disinfettare le parti interessante, evitando la proliferazione di batteri, microbi e funghi. Ecco perché molti stanno spargendo la cannella sulle orchidee più un segreto per renderle bellissime.

Il segreto infallibile per far risplendere di bellezza le nostre orchidee

Le foglie dell’orchidea, se tenute sul balcone in estate, potrebbero essere contaminate da polvere o altri microrganismi nocivi. Ecco perché è importante pulire accuratamente le foglie della nostra pianta. Basterà passarci sopra un batuffolo di cotone imbevuto con acqua e, al massimo, poche gocce di aceto bianco. Le foglie diventeranno immediatamente lucide e di un verde brillante.

Attenzione all’innaffiatura

L’innaffiatura della nostra orchidea non è uguale a quella di tutte le altre piante. In questo caso dovremo innaffiare per immersione. Riempiamo una bacinella con acqua non troppo fredda, e immergiamovi all’interno la nostra orchidea. Le radici dovranno essere ben inserite all’interno dell’acqua. Lasciare il tutto in questa posizione per 30 minuti. Allo scadere del tempo, tiriamo il vaso fuori dall’acqua, lasciamo sgocciolare il liquido in eccesso e riposizioniamo la pianta al suo posto.

In generale per avere le orchidee sempre fiorite tutto l’anno bastano solo 3 semplici trucchetti.