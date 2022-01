L’inverno è ormai entrato nel vivo e in molti decidono di utilizzare delle stufe per riscaldare la casa.

Le stufe, sia legna che a pellet, infatti sono la soluzione per avere l’abitazione calda senza spendere dei capitali.

Rispetto ad altri combustibili la legna e il pellet sono decisamente più economici. Le stufe, tuttavia, necessitano di manutenzione sia ordinaria che straordinaria per funzionare al meglio. Oltre al vetro e al braciere anche la canna fumaria dovrebbe essere tenuta sotto controllo. Nel caso in cui non si sia esperti meglio consultare ditte specializzate.

Nel caso della stufa a pellet, tuttavia, potrebbero succedere dei problemi che finiranno per inibirne il funzionamento.

Ecco perché la stufa a pellet non si accende o non dà segni di vita lasciandoci al freddo

Quando della stufa non si accende neppure il display il motivo potrebbe essere un eccessivo assorbimento elettrico.

Infatti nel caso di rottura del fusibile la nostra stufa non si accenderà più. La maggior parte delle stufe a pellet possiede due fusibili, uno si trova nella zona della centralina e l’altro vicino all’attacco della presa elettrica.

Il fusibile potrebbe bruciarsi per motivi legati alla stufa ma anche per via di un impianto elettrico obsoleto, oltre che a causa di temporali.

Sarà necessario sostituire il fusibile ma, se non si è esperti, meglio contattare qualcuno di specializzato.

Una volta cambiato il fusibile la stufa dovrebbe ricominciare a funzionare.

Se ancora non dovesse dare cenni di vita sarà necessario controllare che la presa elettrica a cui è collegata la stufa funzioni. La stufa, infatti, dovrà essere collegata correttamente.

Non di rado la causa della mancata accensione della stufa potrebbe essere collegato a problemi della presa.

Pellet

Nel caso in cui, invece, ci sia un messaggio di mancata accensione i problemi, tra gli altri, potrebbero essere collegati alla tipologia di pellet utilizzata.

Il messaggio, solitamente, viene mostrato dopo una ventina di minuti in cui la stufa ha tentato di accendere il pellet.

In questo caso bisognerà, per prima cosa, controllare che nella stufa ci sia del pellet. Potrebbe trattarsi di una ostruzione da eliminare manualmente o utilizzando un aspiracenere.

Le ostruzioni sono molto frequenti quando si decide di fare economia sul pellet utilizzato o se viene conservato in modo non corretto.

Il pellet non di qualità, infatti, potrebbe contenere delle impurità che a lungo andare danneggeranno la stufa. Un pellet molto umido o ricco di impurità, infatti, non riuscirà ad infiammarsi o ci metterà molto tempo per farlo. Quindi, ecco perché la stufa a pellet non si accende o non dà segni di vita lasciandoci al freddo.