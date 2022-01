Oltre al bicarbonato ecco come pulire il vetro della stufa a pellet con questo rimedio naturale a costo zero

Le stufe a pellet sono le alleate migliori per riscaldare la casa senza spendere troppo denaro. Infatti, mentre i termosifoni spesso sono molto dispendiosi le stufe vengono scelte per la loro efficienza poco costosa.

Le stufe a pellet vengono preferite rispetto quelle a legna perché più semplici da ricaricare. Oltre a questo utilizzando questo tipo di combustibile si sporcherà meno la casa rispetto ai ciocchi di legna.

Il pellet, infatti, è un combustibile ricavato da legno vergine o da residui come la segatura. Per scegliere il pellet migliore e più efficiente potrebbe essere utile seguire alcuni consigli che aiuteranno anche a risparmiare denaro.

La stufa a pellet, tuttavia, dovrà essere soggetta a manutenzione per continuare a lavorare al meglio. Il braciere, ad esempio, potrebbe intasarsi e per evitarlo sarà bene procedere a pulizia settimanale.

Sempre all’interno della pulizia ordinaria si inserirà la pulizia del vetro della stufa sia internamente che esteriormente.

Il vetro della stufa a pellet, solitamente in vetroceramica, è in grado di sopportare temperature molto elevate ma questo non lo rende immune da problemi.

Come pulirlo

Il vetro della stufa a pellet dovrà essere pulito se non quotidianamente almeno due o tre volte alla settimana. Evitare che si accumuli un eccesso di residui, infatti, è necessario per limitare il rischio di danni alle guarnizioni e, in generale, al vetro.

Per pulire il vetro si potranno utilizzare sia detersivi che prodotti naturali come il bicarbonato o la stessa cenere.

Il bicarbonato è perfetto per effettuare questa operazione e sarà molto semplice da utilizzare. Prendere una bacinella in cui si uniranno acqua calda e bicarbonato da mescolare accuratamente.

Una volta formatasi una sorta di pasta spalmare il bicarbonato sul vetro aiutandosi con un panno in microfibra pulito.

Lasciare agire il bicarbonato sia sul vetro esterno che interno una decina di minuti prima di rimuoverlo accuratamente.

Accertarsi che non ne rimangano residui prima di concludere le operazioni di pulizia.

Oltre al bicarbonato ecco come pulire il vetro della stufa a pellet con questo rimedio naturale a costo zero

Un altro trucco per pulire il vetro esterno è l’utilizzo della cenere prodotta dalla stessa stufa. Riempire una bacinella di acqua tiepida, passare un panno pulito nella cenere e inumidirlo prima di strofinare il vetro.

Si potranno, così, rimuovere le incrostazioni più ostinate sia dal vetro interno che dal vetro esterno. Un modo utile, economico e naturale per pulire il vetro della stufa a pellet facendolo splendere senza eccessiva fatica. Quindi oltre al bicarbonato ecco come pulire il vetro della stufa a pellet con questo rimedio naturale a costo zero.