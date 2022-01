Per stare bene nella propria casa la pulizia e l’igienizzazione sono di fondamentale importanza. E una casa fresca e profumata riflette questo stato di benessere. Di sicuro una delle peggiori nemiche di ogni casa, soprattutto nel periodo invernale, è la muffa. Pericolosa per i polmoni e insidiosa per la casa, è davvero una scocciatura, ma ecco come rimuovere la muffa dai muri.

Altra scocciatura da accapponare la pelle è il calcare, che si insidia nei nostri elettrodomestici, nella rubinetteria e nei sanitari. Per esempio, si trova nella lavatrice e nel water ma purtroppo non si limita solo a questi elettrodomestici.

Come sappiamo, il bicarbonato è un ottimo alleato nelle pulizie della casa. È un buon sbiancante e sgrassante perché è capace di “mangiare” lo sporco. Ma fortunatamente, non è l’unico a poterci aiutare nelle faccende domestiche.

Le altre soluzioni che troviamo nel nostro appartamento

Elimina le macchie più ostinate ma anche lo sporco dalle fughe e calcare questa soluzione geniale e non è il bicarbonato. Oltre a questo, infatti, possiamo provare altre opzioni a costo zero. Come il bicarbonato, anche il sale grosso è fenomenale in casa. Rimuove pure le macchie più incrostate soprattutto se usato per pulire i pavimenti, il water, le pentole e persino la caffettiera.

La moka, infatti, può essere sporca da residui di caffè e capita di trovare dei residui incrostati dovuti alla poca pulizia ma anche alla mancata asciugatura. Che fare quindi? Facciamo finta di voler fare un caffè, per cui versiamo l’acqua e aggiungiamo il sale. Chiudiamo senza mettere il caffè e mettiamo sul fuoco. In questo caso tutta la caffettiera si pulirà per bene e dopo andrà asciugata.

Ma può essere utilizzato anche per disincrostare i tubi del water nonché il water stesso, versandovi dentro dell’acqua calda insieme al sale. Per pulire i pavimenti dalle macchie e soprattutto le fughe, consigliamo acqua calda, sale e aceto di mele che profuma anche gli ambienti.

Il sale, oltretutto, può essere miscelato insieme a un sapone delicato come quello di Marsiglia e al bicarbonato contro le macchie e lo sporco dalle fughe. Ma anche l’acqua ossigenata è ottima per sbiancare e per donare anche profumo agli ambienti di casa come il bagno oppure a tutta la casa attraverso i pavimenti. Usiamo gli oli essenziali al limone, alla vaniglia o alla lavanda.

